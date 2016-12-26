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Bakan Çavuşoğlu Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’a Taziyelerini Sundu

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Bakan Çavuşoğlu Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’a Taziyelerini Sundu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u arayarak taziyelerini sundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u arayarak taziyelerini sundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefon görüşmesi yaptı. Dışişleri kaynaklarından görüşmeye ilişkin edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, dün Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'na ait uçağın Karadeniz'e düşmesi sonucunda yaşanan can kayıplarından ötürü duyduğu üzüntüyü Lavrov'a iletti ve taziyelerini sundu. Çavuşoğlu ayrıca, Katar'daki Suriye temasları hakkında Rus mevkidaşına bilgi verdi.

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