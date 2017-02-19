Bakan Çavuşoğlu: “Suriye’de Ateşkesi Kuvvetlendirmeliyiz”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye'de ateşkesi kuvvetlendirmeliyiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye'de ateşkesi kuvvetlendirmeliyiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'da gerçekleştirilen Münih Güvenlik Konferansı'nda konuştu. Çavuşoğlu gerçekleştirdiği "Eski Krizler Yeni Ortadoğu" başlıklı konuşmasında İsrail ile ilişkilerin normalleştirme sürecine girildiğini ifade ederek, Türkiye'nin çok daha fazla Orta Doğu barış sürecine katkı yapma fırsatı olacağını ifade etti. Suriye'deki çatışmaların yakından takip edildiğini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Ne yapmalıyız şimdi Suriye'de? Öncelikle Suriye'de ateşkesi kuvvetlendirmeliyiz. Rusya ile birlikte ve bazen de İran'ın da desteğiyle birlikte önemli başarılara ulaştık diyebilirim. 45 bin insani Halep'ten tahliye ettik, siyasi süreci başlattık. Astana görüşmeleri önemliydi. Çünkü güven inşa edici bir önlem olarak ortaya koyduk ve Cenevre görüşmeleri zaten ana temeldir. Bunların siyasi geçiş için tekrar Cenevre görüşmelerinin başlatılması kararı alındı ki zaten ülkenin bu sorununun çözümü de bu" dedi.

Daha etkili bir şekilde DEAŞ ve diğer örgütlere karşı etkin bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Terör örgütlerini Suriye'de hep beraber yenmek durumundayız. Cenevre bildirgesi ve 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı bunları öngörmekte. DEAŞ'ı Suriye ve Irak'ta nasıl yenilgiye uğratacağız. Asıl mesele bu. Daha iyi stratejiye sahip olmamız lazım. Daha iyi gruplarla bir araya gelerek terör örgütlerini yenebiliriz. Aynı zamanda bu terör örgütlerinin ideolojisini de yenmek durumundayız. Çünkü İslam'la yakından uzaktan alakaları yok. İslam barış anlamına gelmektedir" açıklamasını yaptı.

"Irak'ı DEAŞ'a karşı yürüttüğü mücadelede destekliyoruz"

"Fırat Kalkanı Operasyonuna başladık. Yerel gruplarla bunu gerçekleştiriyoruz" diyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Bu DEAŞ'ın yenilgiye nasıl uğratılabileceğinin bir örneğini oluşturmakta. Irak'a da DEAŞ'ı yenmek durumundayız. Bu mücadelesinde Irak'a da yardımcı olmak durumundayız bu da çok kritik. Irak'ı DEAŞ'a karşı yürüttüğü mücadelede destekliyoruz. Bu nedenle 2 tane üssümüz var ki zaten en başından beri Irak otoritelerinin daveti ile oraya gittik. Irak'ta doğru gruplarla birlikte olmak önemli. Irak hükümeti de mutlaka yerel halkın endişelerini özellikle Maliki yönetiminde izole edilmiş olan yerel toplulukların sıkıntılarını endişelerini göz önünde bulundurmak durumunda. Eğer bunu yapamazsa teröristler Irak içinde kendilerine zemin kazanıyorlar. Bizim bu konuda çok daha yakından izlememiz gerekiyor."

"Terörist devleti veya kantonu Suriye'nin kuzeyinde kabul etmiyoruz"

Bakan Çavuşoğlu, "PKK, Irak'ta. Türkiye'ye ve Irak'a ve bölgesel Kürt Yönetimine karşı bir güvenlik tehdididir. PKK'nin ve onun Suriye'deki bağlantılarının meşrulaştırılmaması gerekiyor. PYD-YPG, bunlar Suriye'nin toprak bütünlüğü için mi çalışıyorlar? Hayır. Onların kendi gündemleri var, kanton oluşturmak istiyorlar. Herhangi bir terörist devleti veya kantonu Suriye'nin kuzeyinde kabul etmiyoruz" dedi.

Yemen'deki duruma değinen Bakan Çavuşoğlu, "BM'nin ara buluculuğunda gerçekleştirilen barış görülmeleri istenilen sonucu vermedi. Körfez İşbirliği Örgütünün inisiyatifleri var. Ulusal Diyalog Konferansı yapıldı. BM Güvenlik Konseyi'nin 2216 sayılı bir kararı var. Bunlar Yemen'de barışçıl çözüm için zemin oluşturabilir" ifadelerini kullandı.

"Irak'ta hatalar yaptık"

Konuşmasının son bölümünde Libya'ya değinen Bakan Çavuşoğlu, "Irak'ta hatalar yaptık. ABD, Irak'tan ayrılırken bu hatalar yapıldı. Libya'da aynı hatayı ikinci defa yaptık. Önce oraya gittik. Kaddafi öldürülene kadar, öldürülür öldürülmez de biz orayı kendi başlarına bıraktık. Daha sonra bir anlaşma imzalandı. Onları desteklemek için 20-24 ülke bir araya geldi. Anlaşmayı imzaladıktan sonra ikinci defa onları bıraktı. Libya'nın birçok sorunu var. Terör de bunlardan bir tanesi. Tabii ki ülkeler kendi için bazı yerleri destekliyorlar ama biz Libya halkının çıkarı için Libya'yı desteklemek durumundayız. Hepimiz desteklediğimiz bir siyasi dokümana sahibiz. Başkanlık konseyi de mali araçlara ulaştı. Daha fazla elektrik veriliyor. Türk firmaları, enerji santralleri kurmakta. Böylece Libya halkına elektrik verilmekte" açıklamalarını yaptı.

Mevlüt Çavuşoğlu, "Ortadoğu'da ayrımcılık ve mezhepçiliğe dayalı adımlar atılmamalı, sürdürülebilir çözüm hepimizin ihtiyacı. Bölgesel bir sahiplenme hepimiz için çok önemli. İşbirliği ve dayanışma lazım" diyerek sözlerini tamamladı.