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Bakan Çavuşoğlu’dan 5 İlçeye Doğalgaz Müjdesi

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Bakan Çavuşoğlu’dan 5 İlçeye Doğalgaz Müjdesi
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde partisinin organize ettiği bir toplantıya katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, içerisinde Korkuteli'nin de yer...

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde partisinin organize ettiği bir toplantıya katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, içerisinde Korkuteli'nin de yer aldığı 5 ilçeye doğalgaz sistemi yapılacağını müjdeledi.

AK Parti Antalya Milletvekili ve aynı zamanda da Anayasa Komisyonu üyesi Mustafa Köse ve AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer ile birlikte Korkuteli ilçesine gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ilk olarak AK Parti Korkuteli İlçe Başkanlığında partililerle buluştu. Buradan Cuma namazını kılmak için camiye geçen Bakan Çavuşoğlu, cami önündeki çocukları unutmadı. Çavuşoğlu, çocuklara boyama kitabıyla, oyuncaklar hediye etti. Daha sonra STK'larla biraraya gelen Çavuşoğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse'nin Antalya'nın gururu olduğunu, İl Başkanı Rıza Sümer'in ise kaptan olduğunu söyledi.

"Vaadleri bir bir yerine getirdik, getirmeye de devam edeceğiz"

Korkutelilere müjdeli haberler veren Çavuşoğlu, "İl başkanlığımızın kaptanlığında gece gündüz Antalya'da bu kadroyla çalışıyoruz. Sizlerin taleplerini gerçekleştiriyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki süreçte de verdiğimiz vaatleri bir bir gerçekleştireceğiz. Kreş ve gündüz bakımevi Korkuteli için. Okullar istediniz hepsini yaptık yapıyoruz. Bizden önce açılmayan liseleri açıyoruz. Denizcilik lisesi, adalet lisesi, havacılıkla ilgili lise var mıydı? Artık hepsi var" dedi.

Doğalgaz müjdesi

Türkiye genelindeki en çok göletin bu ilçede olduğuna dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, kış ayında da soğuk olan ilçeyi sevindirecek bir haber verdi. "Bizden istediğiniz en çok istediğiniz neydi doğal gaz" diye söze başlayan Çavuşoğlu, 5 ilçeye doğalgaz geleceğini ve bunun önündeki bürokrasi engelini kaldırdıklarını ve doğalgaz verilecek ilçelerin birinci sırasında Korkuteli'nin olduğunu ifade etti.

"Yenilikler partisi şimdide yeni sistemi getirecek"

AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer ise, referandum konusuna değindi. Önemli bir sürece girdiklerini kaydeden Rıza Sümer, ülkenin üzerindeki prangaların kırarak, gelişmiş muasır medeniyetler seviyesine geçilebilmesi için başkanlık sisteminin şart olduğunu dile getirdi. Sümer, "Yenilik partisi şimdi de yeni sistemi, yeni cumhurbaşkanlığı sistemini getirecek" dedi.

AK Parti Antalya Milletvekili ve aynı zamanda da Anayasa Komisyon üyesi olan Mustafa Köse de, muhalif kesimin dillendirdiği "Rejimi değiştiriyorsunuz" sözlerine yeminli karşılık verdi. Köse, "Vallahi de billahi de rejim değişmiyor. Değişmesi için ilk 4 maddenin değişmesi lazım. Türkiye, bir Cumhuriyettir diyor var mı bir problem? Yok. Bayrağımızın şeklini tarif ediyor bunda da problem yok. Başkenti Ankara'dır diyor, değiştiriyor muyuz? Hayır. 4 maddede bu üç madde değiştirilemez diyor. Değiştiriyoruz mu hayır. O zaman var mı problem, yok" dedi.

"Krallık verilmiyor, yetkisi sadece kararname"

Cumhurbaşkanına krallık verilmediğini ifade eden Köse, verilen yetkinin mevcut olanından daha az olduğuna dikkat çekerek, "Biz Cumhurbaşkanına sınırsız yetki vermiyoruz, idari yetki veriyoruz. Yüksek kamu görevlilerini atayacak gibi. Esas bugünkü Cumhurbaşkanı sınırsız yetkilere sahiptir. Çok geniş yetkilerle donatılmıştır" dedi.

Bakan Çavuşoğlu’dan 5 İlçeye Doğalgaz Müjdesi

Bakan Çavuşoğlu’dan 5 İlçeye Doğalgaz Müjdesi

Bakan Çavuşoğlu’dan 5 İlçeye Doğalgaz Müjdesi

Bakan Çavuşoğlu’dan 5 İlçeye Doğalgaz Müjdesi

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