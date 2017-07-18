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Bakan Çavuşoğlu’nun Kktc Ziyareti

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Bakan Çavuşoğlu’nun Kktc Ziyareti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın verdiği çalışma yemeğine katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın verdiği çalışma yemeğine katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun KKCK'deki temasları sürüyor. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabulünün ardından görüşmenin uzaması nedeniyle heyetler arası görüşme yapılmadan çalışma yemeğine geçildi. Cumhurbaşkanlığı'ndaki yemeğe Cumhurbaşkanı Akıncı ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun yanı sıra KKTC Meclis Başkanı Sibel Siber, Başbakan Hüseyin Özgürgün, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit katıldı. Çalışma yemeğinde Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay da hazır bulundu. Yemeğin ardından açıklama yapılmayacağı bildirilirken, Çavuşoğlu'nun yemeğin ardından KKTC'den ayrılması bekleniyor.

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