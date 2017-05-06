Bakan Çelik: “Bakanlığın Ar-ge Merkezlerini Özel Sektörün Kullanımına Açtık”

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Bakanlık olarak 50 araştırma enstitüsü, 13 AR-GE yetkisi olan gıda kontrol laboratuvarı, 9 veteriner...

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Bakanlık olarak 50 araştırma enstitüsü, 13 AR-GE yetkisi olan gıda kontrol laboratuvarı, 9 veteriner kontrol enstitüsü, 1 AR-GE yetkili eğitim merkezi ile ülkemizin en büyük AR-GE organizasyonuna sahibiz. Kamu olarak uzman insan kaynağımızı, bilgi birikimimizi, kurumsal kapasitemizi özel sektörün ve üniversitelerimizin kullanımına açmış bulunuyoruz" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, AR-GE faaliyetlerine ilişkin basın açıklaması yaptı. Tarımsal kalkınmayı, hedeflenen amaç doğrultusunda yapabilmek için faaliyetleri bilimin rehberliğinde yapmanın önem taşıdığını belirten Bakan Çelik, kamunun, üniversitelerin ve özel sektörün bu noktada üzerlerine düşen görevleri yapması ve iş birliği içerisinde hareket etmesi gerektiğini de vurguladı. Tarımda hedeflere ulaşmak için hem verimi hem de geliri arttırmak durumunda olduklarını ve bu kapsamda AR-GE çalışmalarının büyük önem taşıdığına da deginen ve bakanlık bünyesinde 73 merkezde AR-GE çalışmaları yapıldığını dile getiren Çelik şu şekilde devam etti:

"Bazı enstitülerimizin tarihi Osmanlı dönemine uzanmaktadır. Yani 100 yıllık birikime sahip enstitülerimiz var. Ayrıca Bakanlığımız, özel sektörün AR-GE çalışmalarını da yetkilendirmekte, denetlemekte ve akredite etmektedir. Bu kapsamda 180 firma, AR-GE yapmak üzere Bakanlığımız tarafından yetkilendirilmiş bulunuyor. Ayrıca geçtiğimiz yıl önemli bir karar alarak AR-GE çalışmalarına verdiğimiz destek miktarını 10 kat daha arttırdık. Üst limiti 300 bin TL'den 3 milyon TL'ye çıkardık. Verdiğimiz bu destek, AR-GE'ye verdiğimiz önemi göstermektedir. Çünkü Bakanlık olarak AR-GE'yi tarımın olmazsa olmazı olarak görmekteyiz. Bu anlamda AR-GE çalışmalarından güzel neticeler alıyoruz. Mesela genetik kaynakların korunması çalışmalarımız var. Bu kapsamda büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hibritlerinden 62'si, su ürünlerinde ise 4 çeşidi tescillenmiş durumda. Yumurta tavukçuluğunda 3 adet damızlık hat geliştirildi. 5 adet patates çeşidi tescillendi. 6 çeşidin ise tescil süreci devam ediyor. Geliştirdiğimiz sebze tohumu kullanım oranı yüzde 10'dan yüzde 60'a çıkarıldı. Buğday ekim alanlarının azalmasına rağmen, üretimde artış sağlandı. Diyet amaçlı kavuzsuz arpa üretimi başarıldı ve tescillendi. Şap hastalığına karşı geliştirilen aşılarla ithalat sonlandırıldı. Kimyasal gübrelere alternatif yerel mikrobiyal gübre üretilerek tescile sunuldu. Ülkemizin AR-GE harcamalarının GSMH'ya oranı yüzde 1.06 düzeyinde. Tarım sektörünün GSMH içindeki payı yüzde 7. Genel AR-GE harcamaları içindeki tarımsal AR-GE'nin payı ise yüzde 3,5. Bu oranı 5 yıl içerisinde yüzde 7'ye çıkarmayı hedefliyoruz."

"Tarımsal AR-GE harcamalarımızı 1.6 milyar TL'ye çıkarmayı hedefliyoruz"

Özel sektörden elini daha fazla taşın altına koymasını istediklerinin altını çizen Çelik, zira tarımsal AR-GE'de özel sektörün katkısının yüzde 3'lerde olduğunu ve bu rakamın son derece düşük bir rakam olduğunu aktararak, "Sektörün geleceği açısından ilk etapta bunun yüzde 30'lara ve daha sonra da ilerleyen zamanda yüzde 50'lere çıkarılmasını hedefliyoruz. Bu konuyu, tarımımızın geleceği açısından oldukça önemli görüyoruz. 5 yıllık planlamamıza göre tarımsal AR-GE harcamalarımızı 1.6 milyar TL'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Özel sektörümüzden bu noktada 900 milyon TL'lik katkı bekliyoruz. Bu 900 milyon TL'lik harcamanın 630 milyonunu dolaylı bir şekilde zaten biz karşılayacağız. Bakanlık olarak 50 araştırma enstitüsü, 13 AR-GE yetkisi olan gıda kontrol laboratuvarı, 9 veteriner kontrol enstitüsü, 1 AR-GE yetkili eğitim merkezi ile ülkemizin en büyük AR-GE organizasyonuna sahibiz. Kamu olarak uzman insan kaynağımızı, bilgi birikimimizi, kurumsal kapasitemizi özel sektörün ve üniversitelerimizin kullanımına açmış bulunuyoruz. Tarımda herkes için ekmek var. Tarımda gelecek var. Amacımız üretimdir, verimdir, kalitedir, tarımın geleceğidir. O nedenle herkese büyük sorumluluklar düşmektedir. Biz Bakanlık olarak bu sorumluluğun bilincinde, bütün imkanlarımızın özel sektörün hizmetinde olduğunu belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.