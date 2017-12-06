Bakan Çelik, Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in Başkenti Olarak Tanımasını Kınadı

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını ve İsrail'deki ABD Büyükelçiliğini...

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını ve İsrail'deki ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını tüm dünya kınamalıdır. Bu kararla beraber Trump, Ortadoğu'daki tüm barış çabalarına karşı ağır bir saldırıda bulunmuştur" dedi.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, ABD Başkanı Donalt Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını ve İsrail'deki ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı almasını sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden değerlendirdi. Bu kararı tüm dünyanın kınaması gerektiğine vurgu yapan Çelik, "Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını ve İsrail'deki ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını tüm dünya kınamalıdır. Bu karar, siyasi ve ahlaki olarak utanç duyulması gereken bir karardır. Bu kararla beraber Trump, Ortadoğu'daki tüm barış çabalarına karşı ağır bir saldırıda bulunmuştur. Uluslararası hukuku tanımadığını da açıkça ilan etmiştir" ifadelerini kullandı.

"Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımak, tarih ve hukuk önünde asla meşru kabul edilmeyecek bir işe imza atmak demektir"

Trump ve Netenyahu'nun bu adımının barış umutlarına karşı bir provokasyon olduğunu değerlendiren Çelik, "Trump ve Netenyektiahu'nun kendi siyasi zorluklarını aşmak için dünyayı yepyeni çatışmalarla karşı karşıya bırakacak bu kararı almaları barış umutlarına karşı tam provokasyondur. Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımak, tarih ve hukuk önünde asla meşru kabul edilmeyecek bir işe imza atmak demektir. Dünyanın her yerinden ve her dinden vicdan ve akıl sahibi insanlar bu kararı meşru bulmayacaktır. Bu gayrı meşru karar Kudüs'ün gerçek statüsü karşısında her zaman yok hükmünde olacaktır. Kudüs ve Filistin halkı asla yalnız bırakılmayacaktır. Trump'ın bu kararı, hakkaniyet ve hukuk adına, herkes tarafından mahkum edilecektir" mesajını paylaştı.