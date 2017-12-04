Bakan Demircan istifa mı ediyor?

Sağlık Bakanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a istifasını sunduğu yönündeki gündeme getirilen haberler üzerine açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a istifasını sunduğu yönündeki gündeme getirilen haberler üzerine açıklama yaptı. Demircan, " Haberler gerçeği yansıtmıyor "dedi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın bazı haber sitelerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a istifasını sunduğu iddia edilmişti. Yayınlanan haberlerde yer alan iddiaya göre Sağlık Bakanlığında yaşanan atama krizi nedeni ile Bakan Ahmet Demircan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a istifasını sunduğu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise bu istifayı "Şu an zamanı değil. Zaten bir kabine revizyonu düşünüyoruz" diyerek geri çevirdiği gündeme getirilmişti.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beye istifamızı sunduğumuz yönündeki gündeme getirilen bilgi kesinlikle doğru değildir. Biz görevimizin başındayız. Bu iddia kesinlikle ve kesinlikle doğru değildir." dedi. HHALK