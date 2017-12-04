  • BIST 103.598
  • Altın 160,982
  • Dolar 3,9326
  • Euro 4,6553
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 15 °C

Bakan Demircan istifa mı ediyor?

»
Bakan Demircan istifa mı ediyor?
Sağlık Bakanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a istifasını sunduğu yönündeki gündeme getirilen haberler üzerine açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a istifasını sunduğu yönündeki gündeme getirilen haberler üzerine açıklama yaptı. Demircan, " Haberler gerçeği yansıtmıyor "dedi. 

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın bazı haber sitelerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a istifasını sunduğu iddia edilmişti. Yayınlanan haberlerde yer alan iddiaya göre Sağlık Bakanlığında yaşanan atama krizi nedeni ile Bakan Ahmet Demircan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a istifasını sunduğu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise bu istifayı "Şu an zamanı değil. Zaten bir kabine revizyonu düşünüyoruz" diyerek geri çevirdiği gündeme getirilmişti.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beye istifamızı sunduğumuz yönündeki gündeme getirilen bilgi kesinlikle doğru değildir. Biz görevimizin başındayız. Bu iddia kesinlikle ve kesinlikle doğru değildir." dedi. HHALK 

 

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bize dost olan kazanır03 Aralık 2017 Pazar 18:19
  • Türkiye'ye diz çöktüremeyecekler03 Aralık 2017 Pazar 18:14
  • Yahşihan'ı birlikte büyüteceğiz03 Aralık 2017 Pazar 14:32
  • MHP'li yeni üyelere rozetleri takıldı03 Aralık 2017 Pazar 14:32
  • Bizler de 'engelli' adayıyız03 Aralık 2017 Pazar 14:31
  • Altunçanak, 'Gençlik Kolları Başkanı' oldu03 Aralık 2017 Pazar 14:29
  • Sanal mahkemeler benim ülkemi mahkum edemez02 Aralık 2017 Cumartesi 23:30
  • CHP'de İstanbul kongreleri durduruldu02 Aralık 2017 Cumartesi 23:00
  • "FETÖ, Amerikan yargısına da sızmış"02 Aralık 2017 Cumartesi 22:45
  • Engelliler sorunlara çözüm bekliyor02 Aralık 2017 Cumartesi 18:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti