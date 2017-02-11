  • BIST 87.473
  • Altın 146,799
  • Dolar 3,6888
  • Euro 3,9268
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 5 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 4 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 5 °C
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Bakan Elvan Ak Parti Malatya Teşkilatını Ziyaret Etti

» »
Bakan Elvan Ak Parti Malatya Teşkilatını Ziyaret Etti
Cazibe Merkezlerinin bilgilendirme toplantısı için Malatya da bulunan Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan AK Parti Malatya İl Başkanlığını ziyaret etti.

Cazibe Merkezlerinin bilgilendirme toplantısı için Malatya da bulunan Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan AK Parti Malatya İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bakan Elvan'ın Malatya'da olmasını ve teşkilatlarını ziyaret etmesinden dolayı çok memnun olduklarını dile getiren AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Bakan Elvan'a Malatya'ya yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan da Malatya'nın önemli bir kavşak merkezi olduğu söyledi. Bakan Elvan, "Malatya bölgemizin en önemli illerinden bir tanesi. Tarihiyle, kültürüyle mayalandığı çok önemli bir kavşak merkezlerinden bir tanesi. Biz kalkınma bakanlığı olarak Malatya'yı en önemli cazibe merkezlerinden birisi olarak görüyoruz. Bu bölgeyi ayağa kaldıracak illerden bir tanesi olan Malatya'nın alt yapısını güçlendirilmesi Malatya'nın tamamıyla, tarımı hizmetleri bir sanayi alt yapısı oluşacak. Güçlü bir sanayi sektörü oluşabilecek yapıya dönüşmesini arzu ediyoruz" diye konuştu.

Malatya'yı cazibe merkezi programıyla güçlü bir şekilde ayağa kaldıracaklarını belirten Bakan Elvan,"Bu bölgenin motoru işlevini yürütecek. Buna yönelik herhangi bir kuşkum yok. Özellikle sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu arsa teminiyle ilgili sıkıntımız da söz konusu değil. Gerekli hazırlıkları yaptık, yapıyoruz. İnşallah cazibe merkezi programımız tüm iş dünyamıza açık olacak. Bu sadece Malatyalı iş adamlarımız için değil Malatya dışından gelecek olan işadamları için de açık olacak. Malatya için bir dönüm noktası diyorum. Malatya'nın bu bölgenin en önde koşan ili olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu programla daha güçlü bir hale getireceğiz. Sayın cumhurbaşkanımız meclisten geçen anayasa değişikliğini onayladı. Nisan ayında bir referanduma gideceğiz. İnşallah hep birlikte evet diyeceğiz. Malatya'nın bu sürece güçlü bir destek vereceğine sonuna kadar inanıyorum. Malatya bugün rahmetli Özal'ın hayal ettiği bir kent konumuna geldi. İnşallah Malatya'yı daha da yukarılara taşıyacağız. Bu konuda Kalkınma bakanlığı olarak bizde elimizden her türlü desteği vereceğiz" şeklinde konuştu.

Bakan Elvan Ak Parti Malatya Teşkilatını Ziyaret Etti

Bakan Elvan Ak Parti Malatya Teşkilatını Ziyaret Etti

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başbakan Binali Yıldırım: "Chp Fetö’nün Pkk’nın Ve Hdp’nin Ağzından Konuşuyor"11 Şubat 2017 Cumartesi 13:18
  • Bakan Tüfenkci, Ak Parti İl Danışma Meclisi Toplantısında Konuştu11 Şubat 2017 Cumartesi 12:58
  • Mhp Konya’da Toplandı11 Şubat 2017 Cumartesi 12:58
  • Ysk Başkanı Güven’den Referanduma İlişkin Açıklama11 Şubat 2017 Cumartesi 12:18
  • Başbakan Binali Yıldırım Antalya’da:11 Şubat 2017 Cumartesi 12:18
  • Ysk Başkanı Güven Referandum Tarihini Açıkladı11 Şubat 2017 Cumartesi 12:13
  • Bakan Faruk Özlü’den Kobi’lere Müjde11 Şubat 2017 Cumartesi 11:48
  • Yüksek Seçim Kurulu (Ysk) Başkanı Sadi Güven, Referandumun 16 Nisan 2017 Tarihinde Yapılacağını Açıkladı.11 Şubat 2017 Cumartesi 11:48
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bm Genel Sekreteri Guterres’i Kabul Etti11 Şubat 2017 Cumartesi 11:03
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahreyn, Suudi Arabistan Ve Katar’a Resmi11 Şubat 2017 Cumartesi 10:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti