Bakan Elvan Ak Parti Malatya Teşkilatını Ziyaret Etti

Cazibe Merkezlerinin bilgilendirme toplantısı için Malatya da bulunan Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan AK Parti Malatya İl Başkanlığını ziyaret etti.

Cazibe Merkezlerinin bilgilendirme toplantısı için Malatya da bulunan Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan AK Parti Malatya İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bakan Elvan'ın Malatya'da olmasını ve teşkilatlarını ziyaret etmesinden dolayı çok memnun olduklarını dile getiren AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Bakan Elvan'a Malatya'ya yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan da Malatya'nın önemli bir kavşak merkezi olduğu söyledi. Bakan Elvan, "Malatya bölgemizin en önemli illerinden bir tanesi. Tarihiyle, kültürüyle mayalandığı çok önemli bir kavşak merkezlerinden bir tanesi. Biz kalkınma bakanlığı olarak Malatya'yı en önemli cazibe merkezlerinden birisi olarak görüyoruz. Bu bölgeyi ayağa kaldıracak illerden bir tanesi olan Malatya'nın alt yapısını güçlendirilmesi Malatya'nın tamamıyla, tarımı hizmetleri bir sanayi alt yapısı oluşacak. Güçlü bir sanayi sektörü oluşabilecek yapıya dönüşmesini arzu ediyoruz" diye konuştu.

Malatya'yı cazibe merkezi programıyla güçlü bir şekilde ayağa kaldıracaklarını belirten Bakan Elvan,"Bu bölgenin motoru işlevini yürütecek. Buna yönelik herhangi bir kuşkum yok. Özellikle sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu arsa teminiyle ilgili sıkıntımız da söz konusu değil. Gerekli hazırlıkları yaptık, yapıyoruz. İnşallah cazibe merkezi programımız tüm iş dünyamıza açık olacak. Bu sadece Malatyalı iş adamlarımız için değil Malatya dışından gelecek olan işadamları için de açık olacak. Malatya için bir dönüm noktası diyorum. Malatya'nın bu bölgenin en önde koşan ili olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu programla daha güçlü bir hale getireceğiz. Sayın cumhurbaşkanımız meclisten geçen anayasa değişikliğini onayladı. Nisan ayında bir referanduma gideceğiz. İnşallah hep birlikte evet diyeceğiz. Malatya'nın bu sürece güçlü bir destek vereceğine sonuna kadar inanıyorum. Malatya bugün rahmetli Özal'ın hayal ettiği bir kent konumuna geldi. İnşallah Malatya'yı daha da yukarılara taşıyacağız. Bu konuda Kalkınma bakanlığı olarak bizde elimizden her türlü desteği vereceğiz" şeklinde konuştu.