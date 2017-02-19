Bakan Elvan; "Anayasal Düzenlemenin Ardından Türkiye Şahlanacak"

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, anayasal düzenlemenin ardından Türkiye ekonomisinin şahlanacağını, daha hızlı bir büyümenin gerçekleşeceğini söyledi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, anayasal düzenlemenin ardından Türkiye ekonomisinin şahlanacağını, daha hızlı bir büyümenin gerçekleşeceğini söyledi.

Partisinin Mersin'in Erdemli ilçesindeki genişletilmiş danışma meclisi toplantısına katılan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Erdemli Belediyesi Kültür Merkezini dolduran partililere hitap etti.

Elvan, Türkiye'nin karşısına çıkan engelleri tek tek aştığını belirterek, "Türkiye hem bölgesinde hem de küresel düzeyde dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olmaya adaydır. Türkiye 2023 yılında dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasına girmesine yönelik çalışmalarını mutlaka tamamlaması ve ilk 10 büyük ekonomi arasına girmesi gerekmektedir. Bu bizim hedefimiz, bu bizlerin hedefi. İşte bu hedefi gerçekleştirebilmek için Türkiye'nin bu anayasa değişikliğine mutlaka gitmesi gerekiyor" dedi.

Türkiyemizde kalıcı bir istikrarın oluşturulması için "evet" demenin şart olduğunu anlatan Elvan, "Türkiye'de kalıcı bir istikrarın oluşması için 16 nisanda "evet" diyeceğiz. Allah'ın izniyle bu anayasal düzenlemeyi yaptığımızda göreceksiniz, Türkiye daha da şahlanacak, daha hızlı büyüyecek, daha hızlı kalkınacak, daha hızlı değişecektir, sevgili kardeşlerim. Bundan emin olun, yeterki sizin desteğiniz sürsün" diye konuştu.

Bakan Elvan, AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik ve İlçe Başkanı Mehmet Topçu ile birlikte partiye emeği geçen ilçe başkanlarına teşekkür plaketi verirken, partiye katılanlara da rozet taktı.

Moyamoya hastası Rümeysa'dan Bakan Elvan'a teşekkür

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve eşi Zeliha Elvan, aralık ayında moyamoya hastası Erdemlili Rümeysa Cüce'yi, tedavi gördüğü Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ziyaret etmişti. Bakan Elvan'ın Erdemli'ye geldiğini öğrenen küçük kız kültür merkezine geldi. Konuşma yapmaya hazırlanan bakan Lütfi Elvan'ın yanına gelerek teşekkür etti. Bakan Elvan bu sasami teşekkürü sonrası küçük kızın yüzünü okşadı. Elvan'ın eşi Zeliha Elvan ise moyamoya hastası Rümeysa Cüce'yi alnından öptü.