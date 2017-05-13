Bakan Elvan: “Bir Terör Örgütüne Karşı Başka Bir Terör Örgütünü Kullanmak Son Derece Yanlış Bir Yaklaşım”

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, bir terör örgütüne karşı başka bir terör örgütünü kullanmanın son derece yanlış bir yaklaşım olduğunu söyledi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, bir terör örgütüne karşı başka bir terör örgütünü kullanmanın son derece yanlış bir yaklaşım olduğunu söyledi.

740.Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinliklerine katılmak üzere geldiği Karaman'da, Karamaoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül'ü makamında ziyaret eden Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, ziyaretin çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı.

Bakan Elvan, terör örgütlerine karşı tutumlarının belli olduğunu ve hepsinin kökünün kazınacağını belirterek, "Bizim için YPG'de bir terör örgütüdür, PKK'da bir terör örgütüdür, DEAŞ'ta bir terör örgütüdür, FETÖ'de bir terör örgütüdür. Bu terör örgütlerinin birbirlerinden hiçbir farkı yoktur. Bu terör örgütlerine yönelik mücadelemiz yoğun bir şekilde kesintisiz devam ediyor. Her birinin inlerine giriyoruz girmeye de devam ediyoruz. Bunların üzerinde çalışmalarımız sürdürüyoruz. Allah'ın izniyle her birinin kökünü kurutacağız" dedi.

Bakan Elvan, Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG'ye yapacağı silah yardımından duyulan rahatsızlığı dile getirdi. Bakan Elvan, "Bununla ilgili olarak hem sayın Cumhurbaşkanımız hem sayın Başbakanımız, bakanlar olarak bizler YPG'nin terör örgütü olduğunu elimizde çok somut deliller olduğunu PKK'dan hiçbir farkı olmadığını, PKK'nın bir parçası olduğunu defalarca söyledik ve bunu da herkes biliyor. Dolayısıyla bu noktada bizim tavrımız belli, herhangi bir değişiklik söz konusu değil. YPG elbette bir terör örgütüdür. Bu noktada zaten sayın Cumhurbaşkanımız inşallah önümüzdeki hafta başında ABD başkanıyla görüşecek bu meseleyi daha detaylı konuşup görüşlerimizi net olarak ortaya koyacaktır. Biz terör örgütlerine yönelik mücadelemize devam edeceğiz. Terör örgütleriyle artık bir yere gidilemeyeceğini görmesi lazım. Türkiye NATO'nun en önemli ülkelerinden bir tanesi. Bir mesele bir sorun varsa bu sorunları ülke düzeyinde çözülmesi gerekiyor. Yoksa bir terör örgütüne karşı başka bir terör örgütünü kullanmak son derece yanlış bir yaklaşım. Dolayısıyla Türkiye olarak biz güçlü bir devletiz, güçlü bir milletiz. Hiçbir zaman bizim ülkemizi tehdit eden herhangi bir örgütün çıkması halinde bunlara karşı kesin tavrımızı ortaya koyacağız. Hiçbir zamanda bunların müsamaha göstermeyiz. Mücadelemiz devam edecek. Bizim ulusal güvenliğimizi tehdit eden ne varsa bunların üzerine kararlılıkla gideceğiz" diye konuştu.