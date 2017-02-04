Bakan Elvan Harran Üniversitesinde Açılış Programına Katıldı

Cazibe merkezleri programının tanıtımı ve bir takım ziyaretlerde bulunmak için Şanlıurfa'ya gelen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, katıldığı Harran Üniversitesi...

Cazibe merkezleri programının tanıtımı ve bir takım ziyaretlerde bulunmak için Şanlıurfa'ya gelen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, katıldığı Harran Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Programında, "Bir üniversiteyi üniversite yapan ne görkemli binaları, ne her yıl artan öğrenci sayılarıdır, üniversiteyi üniversite yapan öğretim görevlileridir, araştırmalarıdır, ortaya çıkan çalışmalarıdır" dedi.

Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesinde üniversiteye ait HRÜ GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği ile Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezleriyle "Merkez Laboratuvar Projesi"nin açılışları için açılış programı düzenlendi. Düzenlenen açılış programına, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın yanı sıra Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Belediye başkanları, ile çok sayıda öğretim görevlisi katıldı.

Programda açıklamalarda bulunan Bakan Elvan, üniversitelerde az ama kaliteli bölümler açmanın başarıyı getireceğine inandığını belirterek, "üniversiteyi üniversite yapan ne görkemli binaları, ne her yıl artan öğrenci sayılarıdır. Üniversiteyi üniversite yapan öğretim görevlileridir, araştırmalarıdır, ortaya çıkan çalışmalarıdır. Ancak biz o zaman üniversite diyebiliriz. Öğrenci sayılarını yarıştırarak, üniversiteleri bir yere koyamayız. Peki ne yapmalıyız. Öğrenci sayısını artırmamalıyız. Üniversitelerimizin kalitesini artırmak istiyorsak, öğretim üyelerinin sayısını, öğrenci sayısını artırmamalıyız. Master ve doktora yapan öğrenci sayısını artırmalıyız. Dünyanın en modern laboratuvarlarına ve cihazlarına sahip olmalıyız. HRÜ bu temel konularda hareket ettiği sürece Kalkınma Bakanlığı olarak sonuna kadar destek olmaya hazırız. Neye ihtiyacınız varsa gidermeye hazırız" şeklinde konuştu.

Düzenlenen programın ardından Bakan Elvan ile beraberindekiler Tarihi Gümrük Han'da vatandaşlarla bir araya gelmek için üniversiteden ayrıldı.