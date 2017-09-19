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Bakan Elvan, Liman-hal Kavşağındaki Çalışmaları İnceledi

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Bakan Elvan, Liman-hal Kavşağındaki Çalışmaları İnceledi
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'de yapımı devam eden Liman-Hal köprülü kavşak çalışmalarının 2018 yılı Nisan ayında tamamlanacağını söyledi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'de yapımı devam eden Liman-Hal köprülü kavşak çalışmalarının 2018 yılı Nisan ayında tamamlanacağını söyledi.

Beraberinde Mersin Valisi Ali İhsan Su ile birlikte merkez Akdeniz ilçesindeki Liman-Hal köprülü kavşak çalışmalarının devam ettiği şantiye alanında incelemelerde bulunan Elvan, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Buradaki çalışmanın zor ve emek isteyen bir proje olduğunu belirten Elvan, köprünün, yan yolları ve bağlantılarıyla birlikte 2.5 kilometreye uzandığını söyledi. Liman-Hal yolu sözünü 1 Kasım seçimlerinde verdiklerini ve hemen çalışmalara başladıklarını kaydeden Elvan, "Şu anda çalışmalar gayet iyi gidiyor. Yüklenici firma 24 saat boyunca, gece gündüz yolu bir an önce bitirip, trafiği rahatlatmak için çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah aralık ayı sonu itibarıyla yan yolları açacaklar. Nisan 2018 gibi de inşallah bu liman ve hal kavşağımızın açılışını gerçekleştireceğiz" dedi.

Yol çalışması nedeniyle trafikte yaşanan sıkıntıları bildiklerini vurgulayan Elvan, "Özellikle bu yolu kullananların sıkıntıları olduğunu biliyorum. Yol yapımından dolayı oluşan trafik nedeniyle zaman zaman sıkıntı çekiyorlar ama bunun da başka yolu yok. 24 saat bazlı, cumartesi, pazar demeden herkes çalışıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Elvan, ayrıca trafik yoğunluğunun olduğu merkez Toroslar ilçesindeki mezarlık bölgesinde de iki adet alt geçidin yapılacağını dile getirerek, Karayolları Bölge Müdürlüğünce yapılacak olan alt geçitleri 2018 yılının ilk yarısında bitirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Mersin kent merkezinin, özellikle ulaşım altyapısı itibarıyla oldukça kötü durumda olduğunu, fazlasıyla trafik yoğunluğunun yaşandığını Kaydeden Elvan, "2 milyon nüfuslu Mersin'de maalesef şu anda 2 tane alt geçit var. Bu tabii ki yeterli değil. Büyükşehir Belediyesinin bu noktada özellikle alt geçit yapma konusunda belki zorlanması nedeniyle, biz de Karayolları Genel Müdürlüğümüze, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımıza ricada bulunduk. Bu çerçevede biliyorsunuz mezarlık bölgesindeki yolu, karayolları ağına aldık. Bölge Müdürlüğümüz de gerekli proje çalışmalarını tamamladı. Yapım ihalesine çıktı. Bu konuda Mersinli hemşerilerimize destek vermeye çalışıyoruz. Merkezdeki iki alt geçide ek olarak Erdemli ilçesinin girişinde de trafiği rahatlatmak adına 2 veya 3 üst geçit daha yapacağız. Temel hedefimiz bir an evvel Mersinli hemşerilerimizin özellikle trafikte rahat bir nefes alabilmeleri. Bu konuda gayretimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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