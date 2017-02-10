Bakan Elvan, Müsiad’dan Sonra Tüsiad’da Da Cazibe Merkezleri Programını Anlattı

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, MÜSİAD'dan sonra TÜSİAD'da da "Cazibe Merkezleri Programını anlattı.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, MÜSİAD'dan sonra TÜSİAD'da da "Cazibe Merkezleri Programını anlattı. Elvan burada yaptığı açıklamada program kapsamında işadamlarına destekler vereceklerini aktardı.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın, Cazibe Merkezleri Programı mesaisi devam ediyor. Bakan Elvan, bugün Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nden(MÜSİAD) sonra Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nde de (TÜSİAD) programın detaylarını işadamlarına aktardı. Toplantıya TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ve çok sayıda TÜSİAD üyesi katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik,Cazibe Merkezleri Programına katkıda bulunmaktan memnuniyet duyacaklarını belirtti. Bilecik şunları aktardı: "Değerli üyeler doğu ve güneydoğu Anadolu bölgelerimiz için son derece önemli yeni teşvik paketleri hazırlandı. Bunları da memnuniyetle izliyoruz. Bu kapsamda görece daha az gelişmiş olduğu tespit edilen toplam 23 ilimizi kapsayan bölgelerde yatırımların desteklenmesi için başlatılan Cazibe Merkezleri Programını hem yakından takip ediyoruz. Bunları izlemekten de memnuniyet duyuyoruz. İçinde olmaktan ve katkıda bulunmaktan da memnuniyet duyacağız".

Ardından programın detaylarını açıklamak üzere kürsüye gelen Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan, programı üç temel alanda destek vermeye yönelik yoğunlaştırdıklarını söyledi. Elvan,"Üretime yönelik İmalat Sanayine destekleri, ikincisi özellikle az miktarda kaynakla yüksek istihdam sağlayabileceğiniz bir alan olan Çağrı Merkezleri, üçüncüsü ise Veri Merkezleri Türkiye'nin de ihtiyacı olan özellikle doğu Anadolu bölgesi için uygun bir yatırım alanı olan veri merkezlerinin desteklenmesi. Proje fikriniz var danışmanlık almak istiyorsunuz fizibilite çalışması yapılmasını istiyorsunuz. Biz size illerin, bölgelerin potansiyeli rekabet güçleri, illere yönelik ne tür bilgiye ihtiyacınız varsa biz bunları temin edeceğiz. Fizibilite çalışmasının yapılmasını istiyorsanız yine biz firma adına fizibilite çalışmasını yaptırtacağız. Bunu illaki Kalkınma Bankası yapacak anlamında algılamayın. Muhtemelen bir ya da birkaç müşaviri firma ile Kalkınma Bankamız çalışacak ve bu fizibilite çalışmalarını yaptırtacağız" dedi.

Sürecin sonuna kadar işin içinde olacaklarını belirten Elvan, "Yani alın size şu parayı, şu desteği, gidin yapın demeyeceğiz. Makine teçhizat alacaksanız biz yine işin içinde olacağız. Elbette ki siz kendi kararınızı kendiniz vereceksiniz ama biz özellikle suistimallerin önlenmesi açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Birde yönlendirme açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Diyelim ki elinizde fizibiliteniz var, çalışmanız var veyahut yok yoksa yaptırtacağız. Varsa değerlendirmeye alacağız" şeklinde konuştu.

"20 bin metreye kadar kapalı alanın masrafları bizden"

Program dahilinde bedelsiz olarak arsa tahsisi sağlanacağını bildiren Elvan, detayları şu şekilde paylaştı: "İkinci aşamada ne geliyor arsa tahsisi arsa tahsisini sağlayacağız bedelsiz olarak. Arsa tahsisinden sonra bina yapımına geliyor. Bina yapımında ise iki kriterimiz var. bunlardan bir tanesi kapalı alan 20 bin metrekareye kadar olan kapalı alanın tüm masraflarını biz karşılıyoruz. Yani bina maliyetini biz karşılıyoruz veya 10 milyon liraya kadar size bina yapımı için destek veriyoruz. Bu binayı sizde yapabilirsiniz bizde yapabiliriz. Eğer derseniz ki biz yapacağız biz hak ediş usulüne göre size ödeme yapacağız. Yani diyelim ki 20 bin metrekarelik bina yapacaksınız o binanın masraflarını Kalkınma Bankamız karşılayacak. Bunun karşılığında da herhangi bir bedel ödemeyeceksiniz. Eğer binanız 20 bin metrekarenin üzerindeyse diyelim 50 bin metrekarelik bir kapalı alanınız varsa o zaman kalan kısmını kredilendirebileceğiz. Kalan kısmı için sıfır faizli kredi desteği verebileceğiz".

Elvan, bina uygulamasında 15 yıl süreyle o binanın emlak değer bedelinin maksimum yüzde 10'u kadar kira bedeli alınacağını dile getirdi. Elvan, "Binada da şöyle bir uygulama yapacağız bina yapıldıktan sonra bedelini biz karşıladığımız için o binanın emlak değer bedelinin maksimum yüzde 10'u kadar sembolik kira alacağız sizden 15 yıl süreyle. 15 yılın sonunda talep etmeniz halinde 15 yıl önceki nominal değer üzerinden satışını gerçekleştireceğiz. Yani herhangi bir enflasyondur vs. artışı koymayacağız. Hem arsa sahibi hem de binanın sahibi olmuş olacaksınız" şeklinde konuştu.

"Makine ve teçhizat alımında kullanılan kredilerin faizleri bizden"

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, makine teçhizat alımında istenilen bankadan kullanılan kredinin faizini yatırımcının ödemeyeceğini belirterek "Gelelim makine teçhizat aşamasına binayı yaptık makine ve teçhizat alacaksınız bunda da eğer yerli makine teçhizat alımı söz konusu ise ilk 3 yıl ödemesiz 10 yıl vade uygulayacağız. Tabi siz yine istediğiniz banka ile çalışacaksınız. Biz alacağınız kredinin faizini ödeyeceğiz. Eğer ithal makine teçhizat alınıyor ise vade süresi 6 yıl olacak. 10 yıldan 6 yıla düşürüyoruz. İlk 2 yıl ödemesiz 6 yıllık bir vade söz konusu olacak. Teminat konusuna gelince; kredi kullanımların herhangi bir teminat almayacağız. Şu olacak; sizin satın almış olduğunuz makine ve teçhizat, teminat olarak kabul edilecek. İlave bir teminat istemiyoruz" dedi.

"İstihdam edeceğiniz elemanların eğitim masraflarını yine biz karşılayacağız"

Elvan, yatırımcının istihdam ettiği elemanın eğitim masraflarını da karşılayacaklarını söyledi. Elvan, "Makine teçhizat alımı yaptık, fabrikayı da kurduk bu kez eleman alımı belkide elemanların eğitimi sırada. İstihdam edeceğiniz elemanların eğitim masraflarını yine biz karşılayacağız. Tabi ki istediğiniz kişiyi istihdam edebileceksiniz masrafı ne tutuyorsa yine banka tarafından ödenecek. İşletme aşamasına geçtiğinizde ise İşletme sermayesi ihtiyacınız var ise bunun faizinin yüzde 50'sini karşılayacağız. Periyot ise İlk bir yıl ödemesiz dört yıl eğer yerli bir patent var ise o zaman ödeme süresini ilk 2 yıl ödemesiz beş yıla çıkarıyoruz" açıklamalarında bulundu.