Bakan Elvan: "Topyekun Bir Kalkınmayı Hedef Ediniyoruz"

Erzincan'da Cazibe Merkezleri Bilgilendirme Toplantısına katılan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, topyekun bir kalkınmayı hedeflediklerini söyledi.

Erzincan'da Cazibe Merkezleri Bilgilendirme Toplantısına katılan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, topyekun bir kalkınmayı hedeflediklerini söyledi.

Erzincan Hilton Garden Inn Otel'de düzenlenen toplantıya Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın yanı sıra Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Milletvekili Serkan Bayram, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ve yatırımcı iş adamları katıldı.

Topyekun bir kalkınmayı hedef edindiklerini belirten Bakan Elvan, "Geçmişte hatalar oldu bir fabrikaya açıldı iki sene üç sene sonra o fabrikanın sürdürülebilirliği kalmadığı için atıl duruma düştü. Birçok küçük ölçekli yatırımcı bunlar hayatlarına devam ettiremediler. Bunun çok değişik nedenleri var bunların hepsini teker teker sayamayız ama buradaki hepimiz için geçmişteki tecrübeleri dikkate alarak geçmişte yapılan yanlışlıkları dikkate alarak gerçek anlamda ilin kalkınmasında gelişmesine katkı sağlayabilecek bir mekanizmayı oluşturmalıyız. Biz bunu yaptık. Zaten bugüne kadarki sizlerin başvuruları talepleri sonunda ne kadar doğru ne kadar rasyonel bir yaklaşım olduğunu ortaya koyuyor" dedi.

"Proje miktarı 23 milyar lirayı geçti"

Cazibe Merkezi Programının diğer programlardan önemli farklılıkları olduğunu söyleyen Bakan Elvan, "Proje hazırlama aşamasında arsa tahsisine, arsa tahsisinde bina yapımına, bina yapımından makine teçhizat desteğine, makine teçhizat desteğinden alacağınız elemanların eğitimine, alacağınız elemanların eğitiminden işletme sermayesine, kredisi verilmesine kadar olan tüm süreci birlikte yöneteceğiz birlikte yürüteceğiz. Tüm süreçlerde devletimiz hükümetimiz sizleri desteklemektedir. Bu destekleri sizlerle paylaşacağız. Kalkınma Ajansımıza KUDAKA'ya bağlı yatırım destek ofisine başvurabilirsiniz. Erzincan'da yatırım destek ofisimiz var. İkincisi de kalkınma bankasına doğrudan başvuru yapabiliyorsunuz. Memnuniyetle ifade etmeliyim ki dün akşam itibariyle başvuran iş dünyası temsilcilerimizin toplam proje miktarı 23 milyar lirayı geçti. Bildiğimiz kadarıyla Erzincan içinde aşağı yukarı bir buçuk milyar lira üzerinde bu da büyük bir rakam. İşin başında biraz önce ifade ettiğim gibi danışmanlık desteği vereceğiz ve bu desteğimiz üretim aşamasına kadar devam edecektir. Bu programın bir başka özelliği ise yol haritasını yani biz yatırımcı ile yatırım yapmak isteyen iş adamlarımızla oturacağız konuşacağız ve bu işin nasıl ve ne şekilde yapılacağına birlikte karar vereceğiz. Biz kendisine destek olacağız ki ilk kez böyle bir tarihi uygulamayı yürürlüğe koyuyoruz" ifadelerini kaydetti.

"Topyekun bir kalkınmayı hedef ediniyoruz"

Her ilin belirli bir alanda uzmanlaşmışını arzu ettiklerini söyleyen Bakan Elvan, "Bu uzmanlaşma sağlanırsa bir kümelenme olur, kümelenme demek bir anlamda çok sayıda aynı sektörde faaliyet gösteren çok sayıda işletmenin bir arada bulunması demektir. Bu da maliyetlerin düşmesine, rekabet gücünün artmasına sebep olacaktır. Vermiş olduğumuz rol çerçevesinde bu noktada biz üniversitemizi destekleyeceğiz. Biz üniversitelerimizin sanayi ile iç içe olmasını arzuluyoruz. Üniversitemizin sanayici insan ihtiyaçlarını karşılamasını istiyoruz. Bu alanda üniversitenin eksikliklerini gidereceğiz. Makine teçhizat eksikliği varsa gideceğiz, laboratuvar eksiği varsa gidereceğiz ve üniversiteler artık sizden kopuk sizden ayrı bir çalışma veya uygulama yapma yöntemini benimseyecek. Üniversitelerin başarısında özellikle Anadolu'daki üniversitelerimizin başarısı bu noktada çok önemli. Eğer sanayileşme olacaksa, bu üniversitelerin önü açıktır. Bu üniversiteler daha hızlı gelişir, daha hızlı kalkınır. Yine bu ile vermiş olduğumuz rol çerçevesinde diğer bazı bakanlıklarımızın yapması gereken işler varsa o anlamda da biz öncelik sağlayacağız. Biz burada topyekun bir kalkınmayı hedef ediniyoruz" diye konuştu.

Bakan Elvan konuşmasının ardından yatırımcı iş adamlarıyla, yatırım yapmak istedikleri alanlara ilişkin istişarede bulundu.