Bakan Elvan Ve Bakan Avcı Mersin’de

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde dün akşam düzenlenen terör saldırısını lanetleyerek, "Avrupa artık teröristlere...

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde dün akşam düzenlenen terör saldırısını lanetleyerek, "Avrupa artık teröristlere kucak açmamalı. Biz nasıl teröristlerle mücadele ediyorsak, aynı mücadelenin de Avrupa'da sürmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Kalkınma Bakanı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan ile Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, bir dizi ziyaret çerçevesinde Mersin'e geldi. Mersin ziyaretlerine Mersin Valiliği ile başlayan Bakan Elvan ve Avcı, Valilik önünde Vali Özdemir Çakacak ile il protokolü karşıladı. Şeref Defterini imzalayan Bakanlar, daha sonra Valilik makamında gazetecilere açıklama yaptılar.

Elvan: "İki turizm bölgesinden ikisi onaylandı. 1,5 aylık sürede de diğerleri onaylanacak"

Kalkınma Bakanı Elvan, Kültür ve Turizm Bakanı Avcı'ya teşekkür ederek, Bakan Avcı ile son 1,5 ay içiresinde Mersin'i ikinci kez ziyaret ettiklerini söyledi. Mersin'in medeniyetlere beşiklik yapmış, çok eski geçmişi olan, kültürel varlıklarıyla ön plan çıkmış bir il olduğunu belirten Elvan, bugün de Bakan Avcı ile birlikte Mersin'in zenginliklerini ortaya çıkaracak olan bazı çalışmaları hem yerinde inceleyeceklerini hem de Mersin'e kazandırılan Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret edeceklerini dile getirdi. Geçmiş yıllarla kıyaslandığında Kültür ve Turizm Bakanlığının özellikle 2016 yılında Mersin'e çok önemli yatırımları olduğunu bildiren Elvan, bu yatırımlara 2017 yılında da devam edeceklerini ifade etti. Mersin'in, yapılacak yatırımlarla kültür ve turizm boyutuyla daha da güçlü bir konuma geleceğinin altını çizen Elvan, "Bakanlığımızın onayıyla gerçekleşecek olan 8 turizm bölgemiz var. Şu anda 2 turizm bölgemiz Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanmış durumda. Önümüzdeki 1,5 aylık süre içerisinde de kalan turizm bölgelerimizin onayını Kültür ve Turizm Bakanlığımız gerçekleştirecek. Şu anda 1/1000 ve 1/5000 planlama çalışmaları son aşamasında. İnşallah havaalanının yapılmasıyla birlikte bu turizm bölgelerimiz canlanacak. Özellikle turizm açısından Mersin, Türkiye'nin önde gelen illerinden bir tanesi olacak" diye konuştu.

Elvan: "Avrupa artık teröristlere kucak açmamalı"

Dün Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen saldırıya dikkat çeken Elvan, Viranşehir'de hain bir saldırı gerçekleştiğini ifade ederek, saldırıyı lanetledi. "Hele hele 11 yaşında bir evladımızı kaybettik. Yaralılarımız var" diyen Elvan, terör örgütlerine karşı mücadelelerinin devam edeceğini, köklerini kurutacaklarını söyledi.

Mersin'den Avrupa Birliği ülkelerine seslenen Elvan, "Dün yaşadık, 11 yaşındaki bir evladımızı kaybettik. Avrupa artık teröristlere kucak açmamalı. Biz nasıl teröristlerle mücadele ediyorsak aynı mücadelenin de Avrupa'da sürmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bir taraftan Türkiye hem FETÖ hem PKK hem PYD hem DEAŞ terör örgütlerine karşı mücadele veriyor ama diğer taraftan Avrupa'da birçok ülke başta PKK olmak üzere bazı terör örgütlerine kucak açtığını, onlara geniş imkanlar sağladığını görüyoruz. Ama bunun yanında düzgün çalışan, işini, görevini yapan kişilere yönelik de değişik baskılar yapıldığını görüyoruz. Bu gerçekten Avrupa Birliğinin çok kültürlülük, demokrasi anlayışına hiç yakışmayan yaklaşımlar. Bir an evvel bunları terk etmelerini ve PKK terör örgütü başta olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik mücadele etmelerini gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Elvan: "Çukurova Bölgesel Havalimanını demiryolu hattıyla Mersin ve Adana'ya bağlayacağız"

Konuşmasında Çukurova Bölgesel Havalimanı'na da değinen Elvan, Mersinlilere müjde vererek, şunları söyledi: "Çukurova Bölgesel Havalimanımızın yapımına başladık. Havalimanını inşallah demiryolu hattıyla da Mersin'e ve Adana'ya bağlayacağız. Bunun müjdesini vermek istiyorum. Havaalanının bir karayolu bağlantısı vardı. Bununla ilgili çalışmalar zaten sürüyordu ama demiryolu bağlantısı söz konusu değildi. Bununla ilgili de çalışmaları Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımız yaptı. İnşallah havaalanı yapımı kapsamında demiryolunun da yapımı gerçekleşecek. Havaalanına gelen bir yolcu, tren vasıtasıyla hem Mersin'e hem de Adana'ya gelme imkanına kavuşacak."

Avcı: "Gözlükule, Cumhuriyet tarihinde resmi izinle başlatılan 3 kazı alanından birisidir"

Bakan Avcı da konuşmasına Şanlıurfa'daki saldırıya işaret ederek başladı ve şehitlere rahmet diledi.

Son 2 ay içerisinde Mersin'e 2 kez geldiklerini anımsatan Avcı, Mersin'in daha fazlasını hak ettiğini vurguladı. Bugün Mersin'de, başlamış ve yürümekte olan pek çok kültür ve turizm yatırımlarının son durumunu gözden geçirme fırsatını bulacaklarını belirten Avcı, "Mersin'e güzel bir arkeoloji müzesi kazandırıyoruz. Onun da yakında açılışını yapmak için yine geleceğiz ama en son durumunu tekrar bir görelim istedik" dedi.

Tarsus'ta da Gözlükule kazıları olduğunu ifade eden Avcı, Gözlükule'nin 1930'lardan bu yana sürüp gelen bir kazı alanı olduğunu söyledi. Son yıllarda kazının Boğaziçi Üniversitesi tarafından yürütüldüğünü kaydeden Avcı, şöyle devam etti: "Oradaki eski çırçır fabrikası da Boğaziçi Üniversitesine, kazı alanından çıkan bulguların değerlendirileceği, arkeoloji araştırma merkezi olarak tahsis edilmişti. Onun açılışını da bugün birlikte yapalım diye geldik. Gözlükule pek bilinmiyor ama Gözlükule kazıları Alacahöyük ve Troya ile birlikte Cumhuriyet tarihinde resmi izinle başlatılan 3 kazı alanından birisidir. O bakımdan önemlidir. Arkeoloji literatürüne de çok önemli katkıları olan kazı alanıdır. Oradan da Göbeklitepe gibi arkeoloji tarihine ciddi katkıda bulunabilecek, arkeoloji tarihinin yeniden gözden geçirilmesine neden olabilecek buluntular var."

Mersin ziyaretlerinin kültür ve arkeoloji ağırlıklı olacağını dile getiren Avcı, "Turizm alanı konusunda da Sayın Bakanımızın vurguladığı gibi 8 turizm alanına 2'sini daha ilave ettik. Son görüşmemizde verdiğimiz sözlerin gereği yerine getirildi. İnşallah oralarla ilgili olarak da son planlamalar yapıldıktan sonra bölge turizmde hak ettiği yere doğru daha büyük bir ivmeyle harekete geçmiş olacak" dedi.