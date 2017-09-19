Bakan Elvan, Yeni Osb Alanında İncelemelerde Bulundu

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'de kurulması planlanan Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB) alanında incelemelerde bulundu.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'de kurulması planlanan Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB) alanında incelemelerde bulundu.

Beraberinde Vali Ali İhsan Su, milletvekilleri ve sanayici yatırımcılarıyla birlikte Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi alanında incelemelerde bulunan Bakan Elvan, buradaki çalışmalarla ilgili TÜİOSB Kurucu Başkanı Gül Akyürek'ten bilgi aldı. Akyürek, Bakan Elvan'a kurulacak OSB'yi tüm detaylarıyla anlatırken, planlanan yatırımlara bir yenisinin eklendiğini müjdeledi.

Bakan Elvan'ın ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulunan Akyürek, "Sayın Bakanımızın bizden bölgesel ürünlerin tanıtımı ve markalaşması amacıyla OSB'den bir yatırım beklentisi olduğunu bildirmişti. Biz de bunun üzerine geliştirdiğimiz Kadın Ortak Girişim Fabrikaları projemizle gelecekte de kadın girişimciliğinin sürdürülebilir bir şekilde artması için adım atmış olduk. Burada "Kadın Girişimci Destek Ofisi" kurarak Kadın Ortak Girişim Fabrikaları projesi planlanmaktadır. Tahsis edilecek arazide, teşvik kapsamında kurulacak bir fabrikada, bölgenin önemli tarım ürünlerinden narenciye, üzüm, defne ve zeytinden üretilen ürünlerle, bölgesel marka yaratıp, hem üreticisi hem yöneticisi kadınlardan oluşan bir pilot fabrika kurmayı hedeflemekteyiz. Örnek teşkil edeceğini düşündüğümüz bu pilot fabrikanın benzerlerinin kurulması için Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluna "Kogif Projesi" adı altında sunarak, her OSB'de bir Kogif kurulmasını teşvik etmeyi planlamaktayız" dedi.

Özellikle Tarsus'ta büyük bir istihdam oluşmasını beklediklerini vurgulayan Akyürek, "Sanayi bölgemiz, işsiz gençlerimize iş kapısı olacak. Tarımsal vasfı olmayan ve tamamı hazineye ait olan arazimize Organize Sanayi Bölgesi kurarak hem bölge hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlamayı hedefliyoruz. Yeni OSB'mizin Çukurova Bölgesine yapılan yatırımları da artıracağına inanıyoruz. Bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınması açısından bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz" diye konuştu.

OSB yönetimi olarak ülkeye yabancı sermaye gelmesini çok önemsediklerini belirten Akyürek, "Mersin'in tarımsal endüstri umuduna dönüşen OSB'mizde 5 bin kişilik istihdam yaratmayı hedefliyoruz. Ayrıca Ankara, Adana, İskenderun, Mardin, Adıyaman ve Gaziantep'ten gelen yatırımcılarımızın yanı sıra yabancı yatırımcıların da iştirakiyle sözünü ettiğimiz bu istihdam rakamına ulaşmayı öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

Organize Sanayi Bölgesinin, 730 bin metrekare genişleme alanı ile birlikte toplamda 1 milyon 420 bin metrekarelik alanda hizmet vereceğini kaydeden Akyürek, "Mersin'e 30, Adana'ya 35 kilometre uzaklıkta olan arazimiz, bölgesel havalimanına sadece 15 kilometre uzaklıkta ve yüzde 99.8'i hazine arazisidir" şeklinde konuştu.

Hedeflerinin tarımsal ürün işleme ve gıda üzerine üretim yapan sanayicilerin yatırımlarını Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde toplayarak, daha düşük maliyetle daha etkin üretim yapmalarını sağlamak, verimliliği artırmak, kalite odaklı ürün arzı sürdürülebilirliği kavramını hayata geçirebilmek olduğunu söyleyen Akyürek, "Üyelerimizin sinerjisiyle yurt içi ve yurtdışı pazarlarda var olmaları ve rekabet edebilmeleri için ortam oluşturmak, bölge ve ülke ekonomisine pozitif katkı sağlamak da önceliklerimiz arasındadır. Projeye başladığımız ilk günden itibaren bize destek olan Sayın Bakanımız Lütfi Elvan'a, Tarımsal Ürün İşleme ihtisas OSB'mizin kuruluşunda da bize destek olmasından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.