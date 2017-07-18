Bakan Elvan’dan Üniversitelere Öneriler

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, bölgesel kalkınmaya yönelik program kapsamında, "Üniversitelerimizin bölgelerinde iş dünyası, sanayicilerimiz, ilgili kamu...

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, bölgesel kalkınmaya yönelik program kapsamında, "Üniversitelerimizin bölgelerinde iş dünyası, sanayicilerimiz, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, araştırma merkez ve enstitüleriyle ve hatta dünya ile entegre olabilecek bir altyapıyı, ekosistemi mutlaka kurmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile YÖK'te düzenlenen Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Burada konuşan Bakan Elvan, söz konusu programın bir taraftan yerel ve bölgesel kalkınma için çok önemli katkı sağlayacak olan diğer taraftan üniversitelerin rekabet gücünü önemli ölçüde arttıracak olan bir program olduğunu kaydederek, "Bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma programını Kalkınma Bakanlığı ile birlikte Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığımız hayata geçirmeye başladı. Bu çerçevede bir yıldan beri yoğun bir çalışma devam ediyor. Özellikle Anadolu'da yeni kurulan üniversitelerimizin bulunduğu bölgeye önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum yerel ve bölgesel kalkınma anlamında. Üniversitelerimizin rekabet gücünü arttırabilmek için de belirli bir alanda mutlaka uzmanlaşması gerekiyor. Her alana dağıldığında üniversitenin rekabet gücünün daha da aşağı gittiğini görüyoruz dolayısıyla belirli bir alanda uzmanlaşma ve o alanda sadece Türkiye'de değil dünyada söz sahibi olabilecek üniversiteler arasına girme gibi büyük hedeflerimiz, ideallerimiz olmalı diye düşünüyorum. Tüm planımızı ve programımızı yaparken mutlaka üniversite rektörlerimiz, üniversite yönetiminin büyük hedefler koyması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Dünyayla entegre olabilecek bir alt yapıyı, ekosistemi mutlaka kurmamız gerektiğini düşünüyorum"

Bir takım ihtiyaçların olacağını belirten Bakan Elvan, "Altyapı ihtiyacı, personel ihtiyacı, kaynak tahsisi gerekecek bunların hepsini biz sağlayacağız. Burada tabii özellikle üniversitelerimizin şu anda bizim seçmiş olduğumuz 5 üniversitenin mutlaka ihtisaslaşacağı alanda o bölgede bir ekosistemi oluşturması gerek. Bu olmazsa olmaz koşullardan bir tanesi. Burada iş dünyamızla, sanayicilerimizle, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla, araştırma merkezleriyle, enstitülerle hatta dünyayla entegre olabilecek bir alt yapıyı, ekosistemi mutlaka kurmamız gerektiğini düşünüyorum. Burada kaynak yönüyle hiçbir zaman sıkıntı yaşamayacaksınız. Tabii ki bir şartla; doğru proje üretildiği takdirde. Düzgün, doğru, rasyonel projelerle gelindiği takdirde biz gerekli her türlü desteği vereceğiz. Bir yarışma ortamı oluşacak, beş üniversitemiz var. Kim çok üretirse o üniversite daha fazla kaynak alacak. Kim gerçekten çok alt sıralarda kalırsa ve bir performans gösteremezse onu da gözden geçirip belki o üniversitemizi kapsam dışına alabilme durumumuz da söz konusu olacak ama burada önemli olan ne kadar ürettiğiniz, ne kadar büyük performans gösterdiğiniz. Bu performansı gösterdiğiniz takdirde gerekli her türlü desteği vereceğiz" şeklinde konuştu.

"Üniversitelerimiz ihtisaslaştıkları alanlarda, kendi alanlarında, bölgede hatta ülkede bir cazibe merkezi konumunda olsunlar"

"Yatırım programına sizin üniversite tavanınızdan ayrı olarak bir proje koyacağız" diyen Bakan Elvan, programın detaylarını şöyle aktardı:

"Misyon farklılaşması ve ihtisaslaşmaya yönelik bir program açacağız ve bu çerçevede size verilmiş olan üniversite ödenek tavanınızdan farklı bir destek mekanizması oluşturacağız. Tek programımız çerçevesinde üniversitelerimizin başarısına göre desteği vereceğiz. Gerçek anlamda üniversite olabilmeniz için bu programa odaklanmanız gerekli. Biz istiyoruz ki bu üniversitelerimiz ihtisaslaştıkları alanlarda, kendi alanlarında bölgede hatta ülkede bir cazibe merkezi konumunda olsunlar. Rektörlerin programa sahip çıkması üniversite kadrolarının da sahip çıkması anlamına geliyor. Üniversitelerin sanayiden, iş dünyasından, araştırma enstitülerinden kopuk olmaması gerekiyor. Son bir yıldaki performansına bakıldığında performansı iyi olan, performansından çok memnun olmadığımız üniversiteler de var ama bir izleme ve değerlendirme mekanizması kurulacak ve yakinen bu üniversitelerimiz izlenecek. Yapılan çalışmalar değerlendirilecek. Bu çerçevede de özellikle kaynak tahsisi konusunda kararlar verilecek. Malum, ne kadar çok çalışırsanız o kadar çok kaynak. Böyle bir mekanizmayı oluşturacağız."

Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.