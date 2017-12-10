Bakan Eroğlu: “Antalya’ya Gelen Turistlerin En Azından Yüzde 10-15’ini Burdur’a Taşımamız Lazım”

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, milli parkların tanıtımını yaparak turistlerin Burdur'a gelmesini sağlayacaklarını söyledi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, milli parkların tanıtımını yaparak turistlerin Burdur'a gelmesini sağlayacaklarını söyledi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 13 tesisin temel atma töreni ve AK Parti Merkez İlçe Kongresi için geldiği Burdur'da valiliği ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Eroğlu, Valilik Toplantı Salonunda düzenlediği basın toplantısında Burdur'un turizmine katkı sağlamak amacıyla tabiat parkalarına 1,5 milyon turisti çekmeyi hedeflediklerini ifade etti. Burdur turizmine destek vereceklerini ifade eden Bakan Eroğlu, milli parkların tanıtımının yapılarak turistlerin Burdur'a gelmesini sağlayacaklarını ifade etti. Eroğlu, "İnsuyu ile ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklara bunu ele alın dedik, bütün dünyaya tanıtalım, Antalya'ya gelen turistlerin bir kısmını buraya taşıyalım diye bir karar aldık. Antalya'ya gelen turistlerin en azından yüzde 10-15'ini buraya tanıtım yaparak taşımamız lazım. Burdur'a gel, burada da dur diye Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca olarak internet, posta aracılığıyla bütün dünyaya tanıtacağız. Biz otomatik ölçüm istasyonunu niye kurduk, çünkü turist geldiği zaman hava durumu nedir görmek istiyor. Bu yüzden bütün ilçelerde, hatta birçok noktada 24 tane otomatik ölçüm istasyonu var. Allah'a şükürler olsun bir eksi kalmadı, ayrıca ben bir talimat verdim" diye konuştu.

Burdur Gölünü Kurtarma Planı kapsamında Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün özel bir çalışma yapacağını açıklayan Bakan Eroğlu, "Burdur Gölünü Kurtarma Planı ile ilgili inceleme yapılacak. Hatta orada buharlaşmayı azaltmak için de özel bir çalışma yapacağız" şeklinde konuştu.

1,5 milyon turist hedefi

"Biz burada Antalya'ya gelen turistler için bir hedef koyalım, yaklaşık 10 milyon turistin yüzde 15'ini çağırsak, 1,5 milyon turist, şimdilik 1,5 milyon turist hedefi koyalım" diyen Bakan Eroğlu, "Biz de her türlü desteği vereceğiz. Hatta gerekirse ben de turistlerin geldiği yerde bir gün toplantı yaparım, turistleri gezdireceğiz, göstereceğiz. Yabancı basın mensuplarını davet edelim. Bunun için Tabiat Turizmi Master Planı hazırlamıştık, eylem planı var. Buna tabii İnsuyu Mağarası'nı da ekleyeceğiz. Salda Gölü var, onunla ilgili de çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

"124 müjdenin 96'sı tamamlandı"

Bakan Eroğlu, "7 Şubat'taki müjdelerle birlikte toplam müjde sayısı 124'ü bulmuş, bunların toplam rakamı 606 milyon TL. 124 müjdenin 96'sı bitti. Bunlardan dere ıslahları, göletler, sulamalar, tesisler, ormanların, doğa korumanın faaliyetleri bitti. Geriye kalan 28 tesisin inşaatları devam ediyor. Burdur İçme Suyu İsale Hattı için müjde vermiştim ve bugün temelini atıyoruz. 218 bin 590 araziyi sulamaya açtık, çiftçilerimize 326 milyon her yıl ilave gelir atmaya başladı" dedi.

Bakan Eroğlu, toplantıda son olarak Akdeniz Gelişim Projesi hakkında bilgi aldı. Bakan Eroğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladıktan sonra valilikten ayrıldı.