Bakan Eroğlu: 'Barajlarımız dolu'

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, barajların doluluk oranlarında herhangi bir sıkıntının olmadığını belirterek, "Sulama maksatlı 235 barajda doluluk oranı yüzde 31. İçme suyu maksatlı 90 büyük barajımızda doluluk yüzde 30" dedi

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye genelinde barajların doluluk oranlarıyla ilgili açıkladı. Eroğlu, "Son günlerde yağışlar başladı. Pazartesi, salı bütün Ege, salı, çarşamba da tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde yağış bekliyoruz. Biz su ile ilgili çok büyük düşünüyoruz. Vatandaşlar eskiden 'Su gelecek mi gelmeyecek mi?' diye büyük bir korku içindeydi. Artık öyle bir korku yok. Çünkü bizim A, B planlarımız var" dedi.

Eroğlu, "Biz her sene Mayıs ayında benim başkanlığımda mutlaka bir çalışma yapıyoruz, 'Şehirlerin durumu ne? A planı mı, yoksa B planı mı uygulayacağız.' diye. Bu sene de baktık sıkıntıları giderdik. Yani herhangi bir sıkıntı yok. Mesela sulama maksatlı 235 barajda doluluk oranı yüzde 31. İçme suyu maksatlı 90 büyük barajımız var, doluluk yüzde 30, enerji maksatlı 115 baraj, yüzde 36 dolu. Dolayısıyla herhangi bir sıkıntı yok" diye konuştu