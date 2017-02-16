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Bakan Eroğlu Hatay’da

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Bakan Eroğlu Hatay’da
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Akdeniz Bölgesi'nde 2019 yılı sonuna kadar bitecek bütün yatırımları planladıklarını söyledi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Akdeniz Bölgesi'nde 2019 yılı sonuna kadar bitecek bütün yatırımları planladıklarını söyledi.

Bakan Erdoğlu, DSİ Tesisleri ve Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifikaları dağıtımı törenine katılmak için geldiği Hatay'da Vali Erdal Ata'yı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Akdeniz Bölgesi bizim için çok önemli, Akdeniz için bir gelişim projesi hazırla" diye kendisine talimat verdiğini söyleyen Bakan Eroğlu, "Akdeniz için Gelişim Projesinin" Hatay, Kahramanmaraş, Antalya, Burdur, Isparta, Mersin ve Osmaniye'nin de dahil olduğu bütün Akdeniz Bölgesini kapsadığını belirterek, "2019 yılı sonuna kadar bitecek bütün yatırımları planladık. Bu kapsamda Hatay'a da büyük yatırımlar yapacağız" dedi.

Bakan Eroğlu, 2017-2019 yılları arasında baraj ve gölet, içme suyu temin tesisi, sulama tesisi, dere ıslahı projeleri, DSİ, Orman Teşkilatı olarak Hatay'da yaklaşık 1 milyar TL'lik projeleri tamamlayacaklarını belirtti.

DSİ Tesisleri ve Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifikaları dağıtımı sonrası devlet tarafından bakım, ekim gibi masrafların karşılanacağını belirten Bakan Eroğlu, "Proje kapsamında birçok ağaç çeşidinin yer alacağı araziler 49 yıllığına çiftçilere verilerek gelir sağlanacak. Ben şimdiki bakan olarak 49 yıl sonraki göreve gelecek olan bakan kardeşime şimdiden mektup yazarak bu projenin 49 yıl daha devam etmesini rica edeceğim. Bu proje çiftçilerimize oldukça faydalı bir projedir" diye konuştu.

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