Bakan Eroğlu: "İskenderun’a Memba Kalitesinde Su Verilecek"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İskenderun'a memba suyu kalitesinde su verileceğini söyledi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İskenderun'a memba suyu kalitesinde su verileceğini söyledi.

Bakan Eroğlu'nun Hatay ziyaretindeki son durağı İskenderun ilçesi oldu. İskenderun'da yapımı devam eden Feyezan kanalının birinci etap çalışmalarının tamamlandığını belirten Bakan Eroğlu, "Yapılan çalışmalar kapsamında 6,5 kilometre uzunluğunda 35 metre eninde 4 metre derinliğinde olan kanalın ıslah çalışması baştan aşağıya yapıldı. Ardından zemin betonlama işlemleri gerçekleştirildi. Sel taşkınlarını önlemek amacıyla kanal kenarlarına istinat duvarları yapıldı. Görüldüğü üzere çalışmaların birinci bölümü tamamlandı. Hızla 2. etap ve 3. etap çalışmalarının ardından Feyezan Kanalı hem çevresel hem de görüntü anlamında güzel bir görünüme kavuşacak" dedi.

Aslantaş Barajı'ndan İskenderun'a gelen içme suyu çalışmalarının da tamamlandığını belirten Bakan Eroğlu, "Çok güzel bir içme suyu isale hattı ve arıtma tesisi tamamlandı. Güzel bir tesis yapıldı. İncelemeler tamamlandı. İskenderun'da memba suyu kalitesinde su verilecek. Artık bundan sonra Hatay Büyükşehir Belediyesi devralıp işletmesini yapabilir. İskenderun halkına hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na belediyenin çalışmaları hakkında bilgilerde verdiklerini belirterek, "Feyezan Kanalı peyzaj projesi, Feyezan kanalına deniz suyu verilmesi ile ilgili proje, Karayılan'a yayla evleri projesi ve Denizcilere Orman içi piknik alanı projesine bakanımızdan destek sözü aldık. İlerleyen günlerde projelerimizin hayata geçmesi için çalışmalarımızı başlatacağız. Her şey İskenderun için. İskenderun halkı hizmetin en güzeline layık" diye konuştu.

Bakan Eroğlu'nun İskenderun ziyaretine AK Parti Hatay Milletvekilleri Orhan Karasayar, Adem Yeşildal, İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, İskenderun Kaymakamı H. Hasan Özyiğit, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Bilgin, Ahmet Çetinkaya, DSİ yetkilileri ile AK Parti İskenderun İlçe Başkanı Ayhan Bodur ve yönetiminin yanı sıra vatandaşlar da eşlik etti.

Bakan Eroğlu, Hatay ziyaretini İskenderun ile tamamladıktan sonra Osmaniye'ye hareket etti.