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Bakan Eroğlu, Japonya Büyükelçisi Miyajima’yı Kabul Etti

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Bakan Eroğlu, Japonya Büyükelçisi Miyajima’yı Kabul Etti
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima'yı kabul etti.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima'yı kabul etti. Eroğlu, "İnşallah Türkiye ve Japonya arasındaki ilişkileri daha da güçlendireceğiz" dedi.

Bakan Eroğlu, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima'yı makamında kabul etti. Miyajimayı'nin Türkçe "Merhaba" demesi üzerine Bakan Eroğlu'nun da Japonca diliyle "Merhaba" demesi ortamda bulunanların gülmesine neden olurken, kabulde renkli görüntüler ortaya çıktı. Bakan Eroğlu, Büyükelçi Miyajima'yı burada görmekten bahtiyarlık duyduğunu belirtti. Türkiye ve Japonya arasındaki ilişkileri daha da güçlendireceklerini ifade eden Eroğlu, Büyükelçi Miyajima'ye, "Sizin siyaset konusunda Japonya'da sevildiğinizi biliyorum" dedi.

"Burada çok mutluyum"

"Bu yoğunlukta bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederim" diyerek sözlerine başlayan Elçi Miyajima ise, "Ben buraya 2 ay önce atandım. Gittiğim her yerde Türk arkadaşlarım tarafından hoş karşılandım. Burada çok mutluyum. Orman ve su işleri, Japonya'da da çok önemli bir konudur. 2 aylık süreçte su arıtma tesislerinizi ziyaret ettim ve etkilendim. Bizler de Türkiye hükümetiyle ilişkileri güçlendirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kabulde Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, Büyükelçi Miyajima'ye üzerinde gümüş işlemeleri olan porselen tabak hediye etti. Miyajima ise, Bakan Eroğlu'na Türkiye'nin yeşilliğini temsil eden yeşil bir küre hediye etti.

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