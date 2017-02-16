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Bakan Eroğlu: "Muhalefet Maalesef Hdp, Pkk, Kayığına Binmiş Gidiyor"

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Bakan Eroğlu: "Muhalefet Maalesef Hdp, Pkk, Kayığına Binmiş Gidiyor"
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Muhalefet maalesef HDP, PKK kayığına binmiş CHP binmiş gidiyor ancak rotası olmayan geminin ulaşacağı liman...

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Muhalefet maalesef HDP, PKK kayığına binmiş CHP binmiş gidiyor ancak rotası olmayan geminin ulaşacağı liman olmaz. CHP bu kayığa binmeye devam etsin zaten yolda kalacaktır" dedi.

Bir dizi temas, temel atma, sertifika törenleri için Hatay'a gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti İl Başkanlığında yaptığı konuşmada, CHP yönetiminin "sistem değişecek" söylemlerinin yalan olduğunu ifade ederek, "Muhalefet ne derse desin söyledikleri hep yalan, rejim değişikliği diyorlar bizim Meclise sunduğumuz 18 maddeyi oku önce. Nerede böyle bir şey var? Türkiye Cumhuriyeti, cumhuriyet, demokrasi bayrağımız belli her şey belli. Anayasanın ilk dört maddesi yerinde duruyor değiştirilmesini hayal bile etmiyoruz. Bunları söylerken neye göre konuşuyorsun rüyanda mı görüyorsun bunu?. Hoş rüyasında dahi göremez bu maddelerin değişebileceğini. Muhalefet maalesef HDP, PKK, kayığına binmiş CHP binmiş gidiyor ancak rotası olmayan geminin ulaşacağı liman olmaz. CHP bu kayığa binmeye devam etsin zaten yolda kalacaktır" dedi.

15 Temmuz'da tarihin en alçakça en kanlı darbe girişiminin yaşandığını ifade eden Bakan Eroğlu, "Bu girişim Türkiye'yi bölme, parçalama girişimidir. 60 yıldır batının planladığı bir girişimin son halkasıydı ama milletimizin kahramanlığı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın cesareti, dirayeti ve tüm siyasi partilerin kararlığı neticesinde bu darbe girişimi bertaraf edildi. Bu tür şeyler eski Türkiye'de kaldı. Halk oylamasından sonra yani Türkiye'de bu tür olaylar geride kalacak" dedi.

Bakan Eroğlu, açıklaması şöyle sürdürdü:

"Siyasi istikrarın sürmesi için koalisyonların yaşanmaması için, süratli karar alınması için çok başlılık olmaması açısından 16 Nisan halk oylaması ülkemizin açısından tarihi bir milat olacaktır. Bizlerde sandığa giderek hep birlikte "evet" mührünü vuracağız. Yasama, yürütme, yargı müstakil olacak. Yürütme çok başlı. Şimdiye bakmayın cumhurbaşkanı ile başbakan şuan uyumlu çalışıyor. Geçmişe bakıldığında, bunların birçok örneğini yaşadık. Rahmetli Ecevit ile Sayın Sezer arasında yaşanan kitap atma olayında ekonomik kriz oldu. Kuyruklar kilometrelerce göründü 75 sente muhtaç hale geliyorsun daha sonra IMF'ye yalvarıyorsun. İşte bunların sebebi iki başlılık. Halk oylamasından sonra bunların hepsi ortadan kalkacak."

Bakan Eroğlu: "Muhalefet Maalesef Hdp, Pkk, Kayığına Binmiş Gidiyor"

Bakan Eroğlu: "Muhalefet Maalesef Hdp, Pkk, Kayığına Binmiş Gidiyor"

Bakan Eroğlu: "Muhalefet Maalesef Hdp, Pkk, Kayığına Binmiş Gidiyor"

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