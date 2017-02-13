Bakan Eroğlu: “Obrucak Barajı İle 140 Bin 580 Dekar Zirai Alan Suyla Buluşacak”

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Obrucak Barajı ile 140 bin 580 dekar zirai alanın suyla buluşacağını söyledi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Obrucak Barajı ile 140 bin 580 dekar zirai alanın suyla buluşacağını söyledi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Kastamonu'da tesis edilen Obrucak Barajı'nda çalışmalar hızla devam ediyor. Baraj tamamlandığında yöredeki 140 bin 580 dekar zirai arazi suyla buluşacak.

Barajın yüzde 65'i tamamlandı

Kastamonu için önemli yatırımların biri olan Obrucak Barajı, Taşköprü ilçesi Obrucak köyünün güneydoğusunda Celep (Akkaya Deresi) üzerinde inşa ediliyor. Temelden yüksekliği 74,5 metre olan barajda 25 milyon metreküp su depolanacak. Fiziki gerçekleşme oranı yüzde 65'e ulaşan Obrucak Barajı ile 140 bin 580 dekar arazi sulanacak ve yılda 13,34 milyon kilowatt/saat enerji üretilecek.

Proje kapsamında çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, "Hizmete aldığımız, alacağımız baraj, gölet ve sulama tesisleri ile suyun bir damlasını dahi boşa harcamıyoruz. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz muhteşem yatırımları milletimizin hizmetine sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Milli ekonomiye yılda 114 milyon TL katkı

Obrucak Barajı ile kırsal alanda kalkınmanın sağlanacağını belirten Bakan Eroğlu, "Obrucak Barajını hizmete aldığımızda milli ekonomiye yılda 114 milyon TL katkı ve toplam 14 bin kişiye de istihdam sağlamayı planlıyoruz" diye konuştu.