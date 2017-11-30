Bakan Eroğlu, Yarın Memleketi Afyonkarahisar Geliyor

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, sempozyum ve açılış törenlerine katılmak üzere yarın memleketi Afyonkarahisar'a gelecek.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, sempozyum ve açılış törenlerine katılmak üzere yarın memleketi Afyonkarahisar'a gelecek.

Bakan Eroğlu'nun ilk olarak Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) "Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu" ile "IV Sahip Ataoğulları ve Turgutoğulları Beylikleri Sempozyumu'na katılacak. "Okullar Hayat Bulsun" projesi kapsamında düzenlenecek olan fidan dikiminin ardından Bakan Eroğlu'nun içerisinde plaj, yürüyüş yolları ve sosyal tesislerin olacağı Demirçevre Göleti temel atma törenine katılacağı aktarıldı.