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Bakan Eroğlu’ndan Buharkent’e Mesire Alanı Jesti

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Bakan Eroğlu’ndan Buharkent’e Mesire Alanı Jesti
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Buharkent halkına mesire alanı kazandırdı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Buharkent halkına mesire alanı kazandırdı. Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, ilçe halkının hafta sonlarından doğayla buluşu iyi vakit geçirmelerini sağlamak için çalışmalarını hızlandırdı.

Hafta sonlarında düzenlenen geleneksel doğa yürüyüşlerinin yanı sıra ilçe halkının ferah bir ortamda vakit geçirmesini sağlamak amacıyla mesire alanı projesini hayata geçiren Buharkent Belediyesine Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'dan jest geldi. Bakan Eroğlu, 19 dönümlük bir araziyi Buharkent belediyesine kiralayarak mesire alanı yapılmasına izin verdi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, "Aydın'da bir ilk olacak olan doğayla iç içe macera parkı ve kır lokantasını mayıs ayına kadar hizmete geçireceğiz" dedi.

Bakan Eroğlu'ndan jest

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'na Buharkent için yaptığı jeste çok teşekkür eden Belediye Başkanı Mehmet Erol, "Muğla Orman Bölge Müdürümüz Mehmet Çelik ile yaptığımız çalışmaların ardından Buharkent'e mesire alanı ve macera parkı kazandırılması çalışmamızı sayın bakanımıza ilettik. Bakanımız geçtiğimiz yıl vermiş olduğu sözü yerine getirerek bize 19 dönümlük bir araziyi kiraladı. Asırlık Çınar ağaçlarının arasında oldukça güzel bir alanda tamamen ahşaptan oluşan bir kır lokantası ve etrafında bekçi kulübesi, tuvaleti, çeşmeleri ile birlikte çocuk oyun parkı ve macera parkı düzenlemesini hayata geçirdik. Çalışmalarımız son hızla devam ediyor. 19 dönümlük arazinin etrafını tel örgüyle çevirdik. Yaptığımız bu çalışma Aydın'da ilk olacak ve diğer belediyelerimize de örnek teşkil edecek. Mayıs ayına kadar tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulacak olan mesire alanımız için Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu'na Buharkent Halkı adına teşekkür ediyoruz" dedi.

Bakan Eroğlu’ndan Buharkent’e Mesire Alanı Jesti

Bakan Eroğlu’ndan Buharkent’e Mesire Alanı Jesti

Bakan Eroğlu’ndan Buharkent’e Mesire Alanı Jesti

Bakan Eroğlu’ndan Buharkent’e Mesire Alanı Jesti

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