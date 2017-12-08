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Bakan Eroğlu’ndan Kudüs Açıklaması:

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Bakan Eroğlu’ndan Kudüs Açıklaması:
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına tepki göstererek, "Biz bu kararı asla kabul etmiyoruz...

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına tepki göstererek, "Biz bu kararı asla kabul etmiyoruz ve etmeyeceğiz de, o coğrafya bizim gönül coğrafyamız. Asırlardır bunun için mücadele ettik" dedi.

Bakan Veysel Eroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği memleketi Afyonkarahisar'da, Şuhut ilçesinde gerçekleştirilen Arızlı Göleti temel atma törenine katıldı. Törene Bakan Eroğlu'nun yanı sıra Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti milletvekilleri Hatice Özkal, Ali Özkaya, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Bakan Eroğlu, ABD2nin Kudüs kararına tepki gösterdiklerini ve tanımadıklarını ifade etti. Kudüs için ilelebet mücadele edeceklerini ifade eden Bakan Eroğlu, "Kudüs mukaddes diyar, ilk kıblemiz. Dolayısı ile Hz. Peygamber Efendimiz'in Mescid-i Haram'dan, Mescid-i Aksa'ya gelip oradan miraca yükseldiği mübarek bir diyar, İslam toprağı. Ancak maalesef ABD daha önce meclisinde bir karar almıştı, bunu Devlet Başkanları imzalamıyordu ancak Trump bunu imzaladı ve Kudüs'ün İsrail'in başkenti olmasını kabul etti. Ama biz bunu asla kabul etmiyoruz ve etmeyeceğiz de. Kudüs o kadar önemli ki Cenab-ı Allah, Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinde şöyle buyuruyor: "ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram'dan etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir." Dolayısı ile Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'nın da sahibi Allah'tır. Ama bizler de onun rızasına uygun şekilde çalışacağız ve ilelebet bu topraklar için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

"Devlet-i Ali Osmanlı oralara hakim olduğu zaman bütün dinlere karşı hoşgörü gösterdi"

Alınan kararı ayıpladıklarını ve gönül coğrafyasına sahip çıkacakların aktaran Bakan Eroğlu konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"O coğrafya bizim gönül coğrafyamız. Asırlardır bunun için mücadele ettik. 16 haçlı seferi oldu bu kahraman millet göğsünü siper etti onlara geçit vermedi. Allah'ın izni ile biz kahraman milletimize güveniyoruz. Gönül coğrafyamızın son kalesi Türkiye ve bu bayrak ilelebet bu topraklarda dalgalanacaktır. Biz bu alınan kararı kabul etmiyoruz ve ayıplıyoruz gerçekten. Çünkü bu Kudüs'ü Şerif sadece Müslümanlar değil aynı zamanda Hristiyanların da mübarek bir mekanıdır, bir kısmı da Yahudilerindir. Esasen Devlet-i Ali Osmanlı oralara hakim olduğu zaman bütün dinlere karşı hoşgörü gösterdi. Ama maalesef bunlardan o hoşgörüyü göremiyoruz. Hayırlısı olsun inşallah tabii bununla ilgili mücadelemiz devam edecektir."

Konuşmaların ardından Bakan Eroğlu, Arızlı köyü ve çevresine zirai anlamda önemli gelir getirecek göletin temelini butona basarak attı.

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