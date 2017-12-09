Bakan Eroğlu’ndan Kudüs Tepkisi:

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak ABD tarafından tanınmasına sert tepki göstererek, "İlk kıblemiz...

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak ABD tarafından tanınmasına sert tepki göstererek, "İlk kıblemiz olan Kudüs, maalesef Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump tarafından onu İsrail'in başkenti olarak ilan etti. Kabul ediyor muyuz, etmiyoruz, etmeyeceğiz" dedi.

Bakan Eroğlu, çeşitli temaslar bulunmak üzere geldiği memleketi Afyonkarahisar'da 26 Ağustos Tabiat Parkı Yöre Ürünleri Satış Üniteleri ve Sosyal Tesisleri temel atma törenine katıldı. Gerçekleştirilen törende konuşan Bakan Eroğlu, temeli atılan merkezin bölge insanına önemli bir ekonomik girdi sağlayacağını ifade etti. Ardından gündemdeki sıcaklığını koruyan Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak ABD tarafından tanınmasına değinen Bakan Eroğlu, "Bakın gönül coğrafyamız olun, ilk kıblemiz olan Kudüs, maalesef Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, onu İsrail'in başkenti olarak ilan etti. Kabul ediyor muyuz, etmiyoruz, etmiyeceğiz. Çünkü o bizim ilk kıblemiz. Allah da Kuds'ün mukaddes bir yer olduğunu Kur'an-ı Kerim'de ifade ediyor. İsra suresini hatırlayın. İsra suresinin birinci ayetinde, "ayetlerimizden bir kısmını kulumuza gösterelim diye onu mescidi haram'dan alıp, çevresini mübarek kıldığımız Mescidi Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir" diye buyuruyor. Dolayısıyla orası mübarek yer ve mukaddes diyar, Kudüs-ü Şerif. Dolayısıyla daha güçlü olacağız" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Eroğlu ve beraberindekiler tesisini temelini attı.