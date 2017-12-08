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Bakan Fakıbaba Kars’a Geldi

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Bakan Fakıbaba Kars’a Geldi
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ardahan'a gitmek üzere Kars'a geldi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ardahan'a gitmek üzere Kars'a geldi.

Tarifeli uçakla Kars'a gelen Bakan Fakıba'yı havaalanında Vali Rahmi Doğan, Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Belediye Başkan vekili Yakup Yıldız, Rektör Prof. Dr. Sami Özcan, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, protokol üyeleri ve partililer karşıladı.

Bakan Fakıbaba'yı havaalanı çıkışında hayvan sattıkları ve paralarını alamadıkları için mağdur olduklarını ileri süren genç yetiştiricilerle bir süre sohbet etti. Hayvan sahiplerinin sorunlarını dinleyen Fakıbaba, Vali Rahmi Doğan'a, genç yetiştiricilerinin sorunlarını çözülmesi için talimat verdi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbabı, daha sonra bir takım toplantılara katılmak üzere Ardahan'a hareket etti.

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