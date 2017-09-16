Bakan Fakıbaba Şanlıurfa’da

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Başbakan Binali Yıldırım'ın pazartesi günü kentte gerçekleştireceği temaslar için Şanlıurfa'ya...

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Başbakan Binali Yıldırım'ın pazartesi günü kentte gerçekleştireceği temaslar için Şanlıurfa'ya geldi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın pazartesi günü kente gerçekleştireceği ziyaret öncesi kente gelen Bakan Fakıbaba'yı GAP Havalimanı'nda, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile Şanlıurfa milletvekilleri karşıladı.

Şanlıurfa'da bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile de bir araya gelen Bakan Fakıbaba, yarın kentte çeşitli temaslarda bulunacak.