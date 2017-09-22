  • BIST 103.966
  • Altın 145,605
  • Dolar 3,4973
  • Euro 4,1834
  • Samsun 22 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 23 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 25 °C
  • Sinop 22 °C
  • Giresun 25 °C
  • Amasya 27 °C
  • Rize 26 °C
  • Trabzon 26 °C

Bakan Fakıbaba Şanlıurfa’dan Ayrıldı

» »
Bakan Fakıbaba Şanlıurfa’dan Ayrıldı
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa Ceylanpınar Tarım İşletmesine ziyaret programı sonrası merkezdeki temaslarının...

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa Ceylanpınar Tarım İşletmesine ziyaret programı sonrası merkezdeki temaslarının ardından kentten ayrıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Katar Çevre Bakanı Muhammed bin Abdullah Al-Rumaihi, ile birlikte Ceylanpınar TİGEM ziyaretinin ardından Şanlıurfa'ya gelerek dergah camiinde Cuma namazı kıldı. Bakan Fakıbaba. Namazın ardından havaalanına giderek kentten ayrıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk Telekom Ağrı’da Kadınlara Teknoloji Eğitimi Verecek22 Eylül 2017 Cuma 16:38
  • Manisa’da Sayacı Esnafı Kazan Kaldırdı22 Eylül 2017 Cuma 16:38
  • Subaşıoğlu, Üst Yapı Çalışmalarını İnceledi22 Eylül 2017 Cuma 16:33
  • Bakan Fakıbaba Şanlıurfa’dan Ayrıldı22 Eylül 2017 Cuma 16:33
  • Ev Yapımı Salça Sezonu Başladı22 Eylül 2017 Cuma 16:33
  • Bir Günlük Gelirleri Arakan’a Gidecek22 Eylül 2017 Cuma 16:33
  • Bodrum Genelinde Asfalt Çalışmaları Sürüyor22 Eylül 2017 Cuma 16:28
  • Edirne’de Ruhsatsız Kafe Yıkıldı22 Eylül 2017 Cuma 16:28
  • Tunus Deniz Kuvvetleri Akdeniz’de 78 Mülteciyi Kurtardı22 Eylül 2017 Cuma 16:28
  • "İpek Yolunda Türk Kervansarayları" Kültür Gezisi Tamamlandı22 Eylül 2017 Cuma 16:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti