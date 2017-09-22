Bakan Fakıbaba Şanlıurfa’dan Ayrıldı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa Ceylanpınar Tarım İşletmesine ziyaret programı sonrası merkezdeki temaslarının...

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa Ceylanpınar Tarım İşletmesine ziyaret programı sonrası merkezdeki temaslarının ardından kentten ayrıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Katar Çevre Bakanı Muhammed bin Abdullah Al-Rumaihi, ile birlikte Ceylanpınar TİGEM ziyaretinin ardından Şanlıurfa'ya gelerek dergah camiinde Cuma namazı kıldı. Bakan Fakıbaba. Namazın ardından havaalanına giderek kentten ayrıldı.