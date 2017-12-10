Bakan Fakıbaba'dan müjdelerle döndü

Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba'yı ziyaret eden Samsun Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Doğan, besicileri sevindiren haberlerle Samsun'a döndü

Samsun Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Doğan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'yı ziyaret ederek, bakanlığın üreticiden yana hazırladığı bir takım desteklerin besiciler tarafından sevinçle karşılandığını söyledi.

Bakan Fakıbaba tarafından yakın ilgiyle karşılaştıklarını belirten Birlik Başkanı Doğan, "Sayın Tarım Bakanımız Ahmet Eşref Fakıbaba ile yaptığımız görüşmeler sonucunda, bakanlığın üreticilerin yanında olacaklarını beyan etmişlerdir. Kendilerine teşekkür ederiz" dedi.

Kırmızı Et Üreticileri Birliği üyelerine seslenen Doğan, "4 konuda bakanlığımızın çalışması var. 2018 yılında 50 başa kadar verilmesi planlanan besi desteği 200 başa çıkarılmıştır. Et Süt Kurumu'nda kestirme şartı ise kaldırıldı, isteyen istediği mezbahaneye kestirebilecektir. Aynı şekilde 2018 yılında hayvan başına 250 TL destek verilecektir. Avrupa ve Güney Amerika'dan ithal edilecek hayvanlardan yüzde 10 gümrük vergisi kaldırılmıştır" dedi. N. Alper CABBAR