  • BIST 107.921
  • Altın 154,062
  • Dolar 3,8353
  • Euro 4,5054
  • Samsun 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 12 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 20 °C
  • Sinop 18 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 14 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 15 °C

Bakan Fakıbaba'dan müjdelerle döndü

»
Bakan Fakıbaba'dan müjdelerle döndü
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba'yı ziyaret eden Samsun Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Doğan, besicileri sevindiren haberlerle Samsun'a döndü

Samsun Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Doğan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'yı ziyaret ederek, bakanlığın üreticiden yana hazırladığı bir takım desteklerin besiciler tarafından sevinçle karşılandığını söyledi.

Bakan Fakıbaba tarafından yakın ilgiyle karşılaştıklarını belirten Birlik Başkanı Doğan, "Sayın Tarım Bakanımız Ahmet Eşref Fakıbaba ile yaptığımız görüşmeler sonucunda, bakanlığın üreticilerin yanında olacaklarını beyan etmişlerdir. Kendilerine teşekkür ederiz" dedi.

Kırmızı Et Üreticileri Birliği üyelerine seslenen Doğan, "4 konuda bakanlığımızın çalışması var. 2018 yılında 50 başa kadar verilmesi planlanan besi desteği 200 başa çıkarılmıştır. Et Süt Kurumu'nda kestirme şartı ise kaldırıldı, isteyen istediği mezbahaneye kestirebilecektir. Aynı şekilde 2018 yılında hayvan başına 250 TL destek verilecektir. Avrupa ve Güney Amerika'dan ithal edilecek hayvanlardan yüzde 10 gümrük vergisi kaldırılmıştır" dedi. N. Alper CABBAR 

erdal-dogan-bakan-ziyaret2.jpg

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD ateşle oynuyor09 Aralık 2017 Cumartesi 22:42
  • Teyyare görevi bekliyor09 Aralık 2017 Cumartesi 21:50
  • Lozan’ı tartışmaya açmak tehlikeli09 Aralık 2017 Cumartesi 21:42
  • ORÇEV'den özel alan tepkisi09 Aralık 2017 Cumartesi 18:01
  • 2 ton hamsi 1 saatte tüketildi09 Aralık 2017 Cumartesi 17:50
  • Karadeniz'in o ili kara büründü09 Aralık 2017 Cumartesi 17:41
  • Ünal ailesinin acı günü09 Aralık 2017 Cumartesi 17:36
  • Belgeselden etkilenip tespih ustası oldu09 Aralık 2017 Cumartesi 17:27
  • Belediye hoparlöründen ABD protestosu09 Aralık 2017 Cumartesi 17:12
  • 11 milyon liralık tasarruf09 Aralık 2017 Cumartesi 15:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti