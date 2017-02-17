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Bakan Faruk Özlü İhlas Holding’i Ziyaret Etti

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Bakan Faruk Özlü İhlas Holding’i Ziyaret Etti
İhlas Holding'i ziyaret eden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İhlas'ın yatırımlarını takdirle karşıladıklarını söyledi.

İhlas Holding'i ziyaret eden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İhlas'ın yatırımlarını takdirle karşıladıklarını söyledi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören'e nezaket ziyaretinde bulundu. Bakan Özlü, yaklaşık 4 yıl önce vefat eden İhlas Holding'in kurucusu merhum Enver Ören'i rahmetle andığını, yarım asırlık bir geçmişe sahip olan İhlas Holding'in; başta bilim, teknoloji ve sanayi olmak üzere, Türkiye'ye yaptığı yatırımları takdirle karşıladıklarını belirtti.

Kurulacak AR-GE Fonu'na 12.5 milyar lira aktarılacak

Üniversitede asistan olduğu yıllarda, Türkiye Gazetesi'nin düzenlediği bir teknoloji konferansına katıldığını ve çok etkilendiğini kaydeden Özlü, bugün de Türkiye'nin geleceğinin teknolojiye yapılacak yatırımlara bağlı olduğunu vurguladı. Bu amaçla AR-GE Fonu kuracaklarını açıklayan Bakan Özlü, Meclis'ten geçtikten sonra bu fona 12.5 milyar lira aktarılacağını, bu bütçenin Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu'nca doğrudan yüksek teknolojili ürün geliştirilmesine ve üretimine harcanacağını ifade etti.

Kötü koalisyonlar ve gerilimler "Evet" kararı ile son bulacak

16 Nisan'da yapılacak referandum ile ilgili açıklamalarda da bulunan Özlü, yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminin bugün değil, yarınlar için elzem olduğuna dikkat çekerek geçmişte yaşanan kötü koalisyon tecrübelerinin ve Cumhurbaşkanları ile Başbakanlar arasındaki gerilimlerin, referandumda çıkacak "Evet" kararı ile son bulacağını belirtti. Bakan Özlü, anayasa değişikliğinin çok rahat kabul göreceğine inandığını vurguladı. İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören ise kurumsal olarak "Evet" kararını ilk İhlas Medya Grubu'nun ilan ettiğine dikkat çekti.

Ziyarette ayrıca Türkiye gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan ve TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Yücel Koç da bulundu. Bakan Özlü, Türkiye Gazetesi'ni gençlik yıllarından bu yana takip ettiğini söyledi.

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