Bakan Gül: "Ysk Daha Nitelikli Personel, Kurumsal Yapıya Kavuşmalı”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Hem Cumhurbaşkanımızın milletimiz tarafından seçilecek olması, milletvekili sayısının artması, yurt dışında seçimlerin...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Hem Cumhurbaşkanımızın milletimiz tarafından seçilecek olması, milletvekili sayısının artması, yurt dışında seçimlerin yapılarak vatandaşlarımızın oy kullanması gibi sebepler Yüksek Seçim Kurulunun daha nitelikli personel, kurumsal yapıya kavuşmasını zorunlu kılıyor" dedi.

Adalet Bakanı Gül, TBMM Anayasa Komisyonunda Yüksek Seçim Kurulu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi görüşmelerine katıldı. Bakan Gül, demokratik rejimlerin temelinin seçimlere dayandığını belirterek, serbest, dürüst seçimlerin yapılması, millet iradesinin karar mercii olmasının öneminin altını çizdi. Gül, "Türkiye'de seçimlerin dürüstçe yapılması, Türkiye'de seçim hukukunun yerleşik içtihatlarının olduğu Türk demokrasisi adına sevindirici bir durumdur. Millet iradesinin üstünlüğü, seçimlerin saygın, dürüst, bağımsız kurullarca, onların denetiminde, hakemliğinde yapılması gerekmektedir. Türkiye'de de Yüksek Seçim Kurulu bu hakemliği anayasal çerçeve içerisinde milletimiz adına yapmaktadır ve bugüne kadar da bağımsız hareket ederek şaibesiz, dürüst seçimler icra etmiştir. Kanunla birlikte daha da nitelikli hale kavuşacağı aşikardır. Hem Cumhurbaşkanımızın milletimiz tarafından seçilecek olması, milletvekili sayısının artması, yurt dışında seçimlerin yapılarak vatandaşlarımızın oy kullanması gibi sebepler Yüksek Seçim Kurulunun daha nitelikli personel, kurumsal yapıya kavuşmasını zorunlu kılıyor" ifadesini kullandı.