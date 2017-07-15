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Bakan Işık, 15 Temmuz’un İlk Asker Şehidinin Ailesini Ziyaret Etti

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Bakan Işık, 15 Temmuz’un İlk Asker Şehidinin Ailesini Ziyaret Etti
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 15 Temmuz'un ilk asker şehidi Başçavuş Bülent Aydın'ın mevlidine katıldı.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 15 Temmuz'un ilk asker şehidi Başçavuş Bülent Aydın'ın mevlidine katıldı.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 15 Temmuz'un ilk asker şehidi Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Salih Zeki Çolak'ın Koruma Astsubayı Başçavuş Bülent Aydın için şehidin Keçiörendeki evinde okunan mevlide iştirak etti.

Mevlide, Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Çolak da katıldı. Bakan Işık daha sonra 15 Temmuz şehidi Selim Cansız'ın evini ziyaret etti.

Bakan Işık, 15 Temmuz’un İlk Asker Şehidinin Ailesini Ziyaret Etti

Bakan Işık, 15 Temmuz’un İlk Asker Şehidinin Ailesini Ziyaret Etti

Bakan Işık, 15 Temmuz’un İlk Asker Şehidinin Ailesini Ziyaret Etti

Bakan Işık, 15 Temmuz’un İlk Asker Şehidinin Ailesini Ziyaret Etti

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