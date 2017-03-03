Bakan Işık, Şehitler Anıtı’nı Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Balıkesir'de 15 Temmuz Şehitleri ve Ömer Halisdemir Anıtı'nı ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Balıkesir'de son ziyaretini Altıeylül Belediyesi'nin Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde yaptırdığı 15 Temmuz Şehitleri ve Ömer Halisdemir Anıtını ziyaretiyle sonlandırdı. Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Bakan Işık'a anıt hakkında bilgiler verdi.
Bakan Işık'ın Gazisosmanpaşa mahallesine geldiğini duyan vatandaşlar ise Bakanla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Kısa süreli vatandaşlarla sohbet eden Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ardından Balıkesir'den ayrıldı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.