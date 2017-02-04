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Bakan Işık’tan Yunan Mevkitaşına Sert Cevap

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Bakan Işık’tan Yunan Mevkitaşına Sert Cevap
Yunanistan Savunma Bakanı'nın açıklamalarına sert bir şekilde cevap veren Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Son derece mesnetsiz ve sorumsuz açıklamalar...

Yunanistan Savunma Bakanı'nın açıklamalarına sert bir şekilde cevap veren Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Son derece mesnetsiz ve sorumsuz açıklamalar yapan Yunanistan Savunma Bakanı'nın açıklamalarını doğrusu üzüntüyle izliyoruz. Yunanistan'a çağrımız bu savunma bakanının sorumsuzca açıklamalarına bir son vermesi" dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli'de düzenlenen AK Parti İl İstişare Kurulu toplantısına katıldı. Toplantıda söz alan Bakan Işık, Yunanistan savunma bakanının açıklamalarına sert bir şekilde cevap verdi. Bakan Işık açıklamaları sorumsuz ve provakatif bulduğunu dile getirerek, "Yunanistan'a çağrımız bu savunma bakanının sorumsuzca açıklamalarına bir son vermesi, sorunlarımızın, meselelerimizin bir arada birlikte konuşarak çözüm gayretlerimizi sürdürmemizdir" dedi.

"Yunan Bakanının açıklamaları sorumsuz ve provakatifçe"

Türkiye'nin dostluğunun değerli düşmanlığının ise çok ciddi bir sorun olduğunun herkesçe bilinmesi gerektiğini belirterek Yunanistan'dan yapılan açıklamalara değinen Bakan Işık, "Son günlerde son derece mesnetsiz ve sorumsuz açıklamalar yapan Yunanistan Savunma Bakanı'nın açıklamalarını doğrusu üzüntüyle izliyoruz. Yaptığı açıklamalar, söylemler ve eylemler sorumsuzca ve provakatiftir. Bundan dolayı kendisini kınıyorum. Türkiye ve Yunanistan komşudur. Elbette bu güne kadar aramızda çözülmeyen sorunlarımız var. Ama bu sorunların çözümü meydan okumak değil sorunlara yönelik istikşafi görüşmeleri sürdürmektir. Bu Yunanistan'ın lehine değildir" dedi.

"Yunan Bakanı'nın açıklamalarına son vermesi gerekiyor"

Türkiye ve Yunanistan'ın sorunlarını oturup konuşarak çözmesinden yana olduklarını belirten Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Türkiye Cumhuriyeti olarak bizim tavrımız budur. Bundan dolayı kimsenin sorumsuzca ve provakatif açıklamalar yapmasını asla doğru bulmayız. Biz sorunlarımızı konuşarak çözmenin her zaman gayreti içerisinde olduk. Bu hiçbir zaman emrivakiye boyun edeceğimiz anlamına gelmez. Yunanistan'a çağrımız bu savunma bakanının sorumsuzca açıklamalarına bir son vermesi, sorunlarımızın, meselelerimizin bir arada birlikte konuşarak çözüm gayretlerimizi sürdürmemizdir. Bu çağrıyı bir kez daha Kocaeli'den yeniliyorum" dedi.

Bakan Işık’tan Yunan Mevkitaşına Sert Cevap

Bakan Işık’tan Yunan Mevkitaşına Sert Cevap

Bakan Işık’tan Yunan Mevkitaşına Sert Cevap

Bakan Işık’tan Yunan Mevkitaşına Sert Cevap

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