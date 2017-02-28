  • BIST 87.478
  • Altın 146,582
  • Dolar 3,6231
  • Euro 3,8483
  • Samsun 11 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 17 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 6 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 18 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 8 °C

Bakan Kaya: "Bin Yıl Süreceği Söylenen 28 Şubat’a Millet Ömür Vermedi"

» »
Bakan Kaya: "Bin Yıl Süreceği Söylenen 28 Şubat’a Millet Ömür Vermedi"
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 28 Şubat'la ilgili, "Bin yıl süreceği söylenen 28 Şubat'a millet ömür vermedi. Bin yıl süremedi...

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 28 Şubat'la ilgili, "Bin yıl süreceği söylenen 28 Şubat'a millet ömür vermedi. Bin yıl süremedi ama milletin iktidarı bin yıl sürecek. Referandumda bu milletin Türkiye'de vesayet odaklarına hiçbir şekilde imkan tanımamak adına yeni güçlü Türkiye'nin devamı için bu anayasa değişikliği teklifine güçlü bir şekilde evet diyeceğine inanıyorum "dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Kadın Kolları tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Şubattan Sonra" programına katıldı. Program öncesinde 28 Şubat'la ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kaya, "Sergiyi dolaştım, çok duygulu anlar yaşadım. Bu ülkede vesayet odakları ekonomik, siyasal hiçbir suçu olmayan masum kızları, öğrencileri okullarından attılar. Sergide de görünce bir kez daha o günleri yaşadım. Benim ablam da 28 Şubat'ta okulundan atılan, İstanbul Üniversitesinde birinci olmasına rağmen okula alınmayan kızlardan biriydi. Bin yıl süreceği söylenen 28 Şubat'a millet ömür vermedi. Bin yıl süremedi ama milletin iktidarı bin yıl sürecek. Bu ülkede milli iradenin dışında hiçbir güç yoktur. Milli iradenin dediği olur. Bugün 16 Nisan referandumunun arifesinde biz AK Parti kurulduğu günden beri milletimize güvendik. Ve milletimizle yol olduk ve bu millet 15 Temmuz'da da iradesinin arkasında olduğunu gösterdi. Ben 28 Şubat'ın 20. yıldönümünde hemen arkasından yapılacak referandumda da bu milletin tüm vesayet odaklarını sonsuza dek, artık Türkiye'de vesayet odaklarına hiçbir şekilde imkan tanımamak adına yeni güçlü Türkiye'nin devamı için bu anayasa değişikliği teklifine güçlü bir şekilde evet diyeceğine inanıyorum. 28 Şubatların, 15 Temmuzların bir daha yaşanmaması için Türkiye'de güçlü bir şekilde hep birlikte evet değişikliğine evet diyeceğiz" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Bozdağ, Fransa Ve Almanya’yı Ziyaret Edecek28 Şubat 2017 Salı 16:03
  • Benli’den 28 Şubat Değerlendirmesi28 Şubat 2017 Salı 15:13
  • Kılıçdaroğlu: “Bana Mantıklı Gerekçe Göster Gidip Evet Oyunu Ben De Vereyim”28 Şubat 2017 Salı 15:13
  • Kılıçdaroğlu’ndan Suriyelilere Vatandaşlık Verilmesi Ve Rakka Konusunda Referandum Çağrısı28 Şubat 2017 Salı 14:44
  • Hdp Grup Toplantısı28 Şubat 2017 Salı 14:03
  • Başbakan Yıldırım: “Kılıçdaroğlu, Chp’nin Başına İkinci Bir Genel Başkan Daha Seçsin”28 Şubat 2017 Salı 12:53
  • Mhp Genel Başkanı Bahçeli: “16 Nisan’da Türkiye Kazanacak, Evetler Sandıktan Taşacaktır”28 Şubat 2017 Salı 12:18
  • (Düzeltme) Tsk, ’Karargah Rahatsız’ İfadesinin Söz Konusu Olmadığını Söyledi.28 Şubat 2017 Salı 11:58
  • Tsk, ’Karargah Rahatsız’ İfadesinin Söz Konusu Olmadığını Söyledi.28 Şubat 2017 Salı 11:58
  • Başbakan Binali Yıldırım, Karargah Rahatsız İfadesinin Söz Konusu Olmadığını Söyledi.28 Şubat 2017 Salı 11:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti