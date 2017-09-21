Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gaziantep'in Nizip ilçesindeki çadırkenti ziyaret ederek Suriyelilerle görüştü.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gaziantep'in Nizip ilçesindeki çadırkenti ziyaret ederek Suriyelilerle görüştü.

Bakan Kaya, çadırkentte bulunan kadın ve çocuklarla yakından ilgilendi. Kaya çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı. Bakan Kaya, "Türkiye Suriye'de 6 yıldır yaşanan insanlık dramına karşı sessiz kalmadı. Kalamazdı. Hem kapılarımızı açtık hem de gönüllerimizi açtık. Suriye'den ülkemize sığınan 3.2 milyon kardeşimize ev sahipliği yapıyoruz. Tüm Suriyeli çocukların okula gitmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Çocukların yeri okullar. Kendi vatandaşlarımız için nasıl hizmet veriyorsak Suriyeli çocuklarımızın da okula gitmesi için, hepsinin de okula gitmesi için tüm gayretimizi sarf ediyoruz. Hepsinin yeri okul. Savaştan en çok etkilenen kadınlar ve çocuklardır. Suriye'den kaçıp başka ülkelere sığınan yaklaşık 12 milyonun üzerindeki mültecilerin yüzde 75'ini kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Çocuklar uyurken sessiz kalınır, ölürken değil. Biz bu anlayışa sahip bir milletiz. Çocukların bombaların altında ölmelerine izin veremezdik. Biz bunun için kapılarımızı gönüllerimizi açtık. Tüm duamız, çabamız Suriye'deki savaşın bir an sona ermesi. Buradaki Suriyeli misafirlerimizin de ülkelerinde barış ve huzur içerisinde yaşayabilmeleri. Cumhurbaşkanımız liderliğindeki Türkiye, Suriye'deki savaşın son bulması için tüm diplomatik girişimlerini sürdürüyor" dedi.

Astana görüşmeleri

Bakan Kaya, Suriye'de huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla yürütülen Astana toplantıları ile ilgili değerlendirmesinde ise, "Astana toplantıları devam ediyor. İnşallah bir an önce barış ve huzur ortamı hakim olur ve kadınlar, çocuklar, vatanlarında, güvenli bir şekilde ülkelerinde yaşarlar. Ama orada barış, huzur ortamı, güvenli bölge oluşana kadar biz burada insan onuruna yakışır şekilde Suriyeli misafirlerimize hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.

Bangladeş gezisi

Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da katıldığı Bangladeş gezi ile ilgili ise, "Arakan'da büyük bir insanlık dramı yaşanırken Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile Bangladeş kapılarını açtı. Orada Arakanlıların misafir edildiği kamplarda gerçekten insan onuruna yakışan şartlar yok. Biz oraya da elimizi uzattık. Türkiye AFAD ile Kızılay ile oraya yardım götürdük. Orada insan onuruna yakışır kampların yapılabilmesi için Türkiye girişimlerini sürdürüyor. Bangladeş hükumeti yer gösterdiğinde orada da Arakanlılar için de uygun şartlarda kamp yapımına destek vereceğimizi söyledik. Ama asıl olan tüm dünyada barışın ve huzurun tesisi edilmesi. Arakan'da da yaşanılanların son bulması için diplomatik girişimlerimiz sürüyor. Cumhurbaşkanımız BM genel kurul gündeminde Arakan'daki durumu ifade etti. Türkiye'nin girişimi ile Bileşmiş Milletler'de, devlet başkanlarının katılımıyla Arakan konulu bir toplantı da yapıldı. İnşallah oradaki zulüm de bir an önce son bulur, kadınlar çocuklar artık katledilmez. Türkiye ülkemizde ve dünyada barışın tesisi için çabalıyoruz. Türkiye insani yardımlarda kişi başına düşen oran bakımından dünyada birinci sırada. Hem devletimiz tüm milletimiz gerçekten tüm mazlumlara el uzatan bir anlayışla yaklaşıyor. Suriyeliler ülkelerine girmemesi için Avrupa tel örgüler örerken, Aylan bebekler denizlerde ölürken gerçekte hem milletimiz hem devletimiz, en güzel şekilde hizmet vermeye devam edecek. Hepsinin eğitim almaya almaya ihtiyacı var" diye konuştu.