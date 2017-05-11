Bakan Kaya, Cafedown’u Ziyaret Ederek Engelli Gençlerle Bir Araya Geldi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Engelliler Haftası kapsamında Cafedown'u ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Engelliler Haftası kapsamında Cafedown'u ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Engelliler Haftası kapsamında Cafedown'u ziyaret ederek zihinsel engelli gençlerle bir araya geldi. Engelliler için mutfağa giren Bakan Kaya, çay ikramı yaparak, "Bugün biz size servis yapalım" dedi.

Zihinsel engelli Hülya Derican'ın "Bakan ne zaman gelecek" sorusu üzerine Kaya'nın "Bakan benim" ifadesi gülüşmelere neden oldu. Derican, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerini ziyaret etmesini istedi.

Ziyarette engellilerin Bakan Kaya'dan talebi ise kafelerinin büyütülmesi oldu.

Ziyarette yaptığı konuşmada Bakan Kaya, "Engellilerimizin toplumsal hayatın içinde en güzel şekilde yer almaları için çok güzel örnekler hayata geçirdik. Hem çalışıp üretiyorlar hem de sosyal hayatın içindeler. Bugün engellilerimiz hem kamuda hem özel sektörde çalışabiliyorlar. Evde bakım desteği işe 490 bin engellisine sahip çıkan bir Türkiye var bugün. Çocuklarımızın eğitimleri için otizm eylem planımızın çalışmaları sürüyor. Burası korumalı iş yerine örnek. Bugün engelli memur sayımız 50 bine yaklaştı" ifadelerini kullandı.