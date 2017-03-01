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Bakan Kaya Diyarbakır’da

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Bakan Kaya Diyarbakır’da
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Diyarbakır'ın bölücü terör örgütünün tüm yıkıcı unsularına rağmen şehir kültürünü...

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Diyarbakır'ın bölücü terör örgütünün tüm yıkıcı unsularına rağmen şehir kültürünü korumayı başaran ve bölgede liman olan bir şehir olduğunu belirtti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak amacıyla Diyarbakır'a geldi. İlk olarak Diyarbakır Valiliğini ziyaret eden Kaya, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kaya, Diyarbakır'ın evliyalar ve enbiyalar şehri olduğunu belirterek, "Diyarbakır geçtiğimiz dönemde bölücü terör örgütünün tüm yıkıcı unsularına rağmen şehir kültürünü korumayı başaran bir şehrimiz ve bölge içinde, bölgenin tüm vatandaşları için de güvenli bir liman olmayı başarmış bir şehrimiz. Biz hükümet olarak Diyarbakır'da terörle mücadele noktasında kararlıkla mücadelemizi sürdürürken, bir taraftan da ekonomik ve sosyal dönüşümün tamamını da sağlamak için gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Diyarbakır'a, insanımıza nasıl daha iyi hizmet sunarız, kuruluşlarımızdaki hizmetlerimizi nasıl daha da aktif ve geliştiririz bunun için buradayız. Bunu çalışacağız bu akşam toplantımızda da. Ama şimdi esnafımızla kucaklaşacağız, vatandaşlarımızla buluşacağız, şehit ailelerimizi ziyaret edeceğiz, Diyarbakırlarla bir araya geleceğiz. Aynı zamanda il teşkilatımızla da bir toplantı yapacağız" dedi.

Diyarbakır'da 10 yeni sosyal hizmet binasını hizmete açacaklarını anlatan Bakan Kaya, "Bunların üçünü çok kısa bir süre içerisinde hizmete açmayı planlıyoruz ve ilk defa hizmet sunacak olan mobil sosyal hizmetimizi de Diyarbakır'dan başlatacağız en kısa zamanda. Diyarbakırımıza önümüzdeki dönemde 40 yeni aile ve sosyal destek personeli alacağız. Suça sürüklenen çocuklarımızın korunması ve onların rehabilitasyonu için bir çocuk destek merkezi açacağız. Yakın zamanda bunu Çocuk Evleri statüsünde Diyarbakırımıza kazandıracağız. Kimsesiz, yardıma muhtaç yaşlılarımız için bir yaşlı yaşam merkezi açacağız" diye konuştu.

Bakan Kaya, açıklamalarının ardından, Büyükşehir Belediyesi, Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Gazi Caddesi esnafını ziyaret etti. Esnaf ziyaretinde vatandaşlara karanfil dağıtan Bakan Kaya, sorun ve taleplerini dinledi. Kaya, daha sonra ise, Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu, Aziziye Mahallesi Aile Sağlık Merkezi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

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