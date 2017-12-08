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Bakan Kaya Esnafı Ziyaret Etti

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Bakan Kaya Esnafı Ziyaret Etti
Kilis'te bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, kentteki esnafları ziyaret ederek sohbet etti.

Kilis'te bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, kentteki esnafları ziyaret ederek sohbet etti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis milletvekilleri Hilmi Dülger ve Reşit Polat ve AK Parti İl Başkanı İzzet Toprak ile birlikte Kilisli esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Bakan Kaya daha sonra Aile Destek Merkezi'ni ziyaret ederek, kurs gören kadınlarla bir araya geldi. Buradan yürüyerek Kilis Belediyesi'ne ait Ruhu Zade Konağı'na geçen Bakan Kaya, kadın kursiyerlerle görüştü.

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