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Bakan Kaya, Gaziantep’te İl Değerlendirme Toplantısına Katıldı

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Bakan Kaya, Gaziantep’te İl Değerlendirme Toplantısına Katıldı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gaziantep'te il değerlendirme toplantısına katıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gaziantep'te il değerlendirme toplantısına katıldı.

Gün boyu Gaziantep'te bazı temaslarda bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Betül, bakanlığına bağlı kurum temsilcileri ve kentteki diğer kurum müdürleri ile birlikte il değerlendirme toplantısı yaptı. Bakan Kaya, toplantılarının amacının toplumun her kesimine en iyi ve kaliteli bir hizmet vermek olduğunu kaydetti. Açılış konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.

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