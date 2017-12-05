Bakan Kaya Kadınlarla Birlikte Anıtkabir’i Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve AK Partili kadın milletvekillerinden...

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve AK Partili kadın milletvekillerinden oluşan heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, kadınların seçme ve seçilme hakkını elde etmelerinin 83'üncü yıl dönümü dolayısıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, AK Partili kadın milletvekilleri, kadın bürokrat ve akademisyenler, kadın muhtarlar ve kadın sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Kaya başkanlığındaki heyet Aslanlı Yol'dan yürüyerek Anıtkabir'e geldi. Heyet, Atatürk'ün mozelesine çelenk bırakıp saygı duruşunda bulunmasının ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Bakan Kaya, Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defterini imzaladı. Kaya, deftere şunları yazdı:

"Kadınlarımızın siyasette, ekonomide ve sosyal hayatın her alanında yer almaları bakımından dönüm noktası olan seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 83'ncü yıl dönümünü minnet ve şükran duygularıyla kutluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin bir kadın bakanı olarak, memnuniyetle söyleyebilirim ki kadınlarımız toplumun kalkınmasında, gelişme ve ilerleme yönünde durmaksızın yer almasında üzerilerine düşen görevi başarıyla yerine getirmektedirler. Bakanlık olarak kadının statüsünün güçlenmesi, kadın erkek fırsat eşitliğinin sağlanması ve kadınların karar alma mekanizmalarında daha fazla yer alması için gayretle çalışıyoruz. Türk kadını olarak ülkemizin muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkması hedefiyle çalışıyoruz ve bu kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle aziz hatıranızı bir kez daha saygı, minnet ve şükranla anıyoruz."