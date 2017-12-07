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Bakan Kaya Kilis’te Şehit Ailesini Ziyaret Etti

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Bakan Kaya Kilis’te Şehit Ailesini Ziyaret Etti
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kilis'te şehit Er Nedim Gilgil'in baba evine ziyarette bulundu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kilis'te şehit Er Nedim Gilgil'in baba evine ziyarette bulundu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, beraberinde Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis milletvekilleri Reşit Polat, Mustafa Hilmi Dülger, AK Parti Kilis İl Başkanı İzzet Toprak, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mahmut Kaçarlar ile birlikte 1994 yılında Güneydoğu'da şehit olan Jandarma Çavuş Nedim Gilgil'in baba evine ziyaret etti. Bakan Kaya, Şehit Jandarma Çavuş Nedim Gilgil'in babası Mehmet Gilgil ile annesi Şaziment Gülay ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaret sonrası Bakan Kaya, bakanlığına ait sevgi evine ziyarette bulundu.

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