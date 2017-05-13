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Bakan Kaya, Muğla’daki Kazada Yaralananları Hastanede Ziyaret Etti

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Bakan Kaya, Muğla’daki Kazada Yaralananları Hastanede Ziyaret Etti
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Muğla'da 24 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından Marmaris'te tedavi altına alınan 3...

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Muğla'da 24 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından Marmaris'te tedavi altına alınan 3 yaralıyı ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 24 kişinin hayatını kaybettiği ve 10 kişinin de yaralandığı tur midibüsü kazasının ardından incelemelerde bulunmak üzere Muğla'ya geldi. Hava yoluyla Dalaman Hava Limanı'na inen Bakan Kaya, önce Marmaris Devlet Hastanesine gelerek Beyzanur Hano (8) ve Cahide Güler isimli yaralıları ziyaret etti. Daha sonra Muğla Yücelen Hastanesine geçen Bakan Kaya, yaralı Simge Sinur'a (17) geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yaralıların sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Bakan Kaya'ya Muğla Valisi Amir Çiçek, AK Parti Muğla ve İzmir milletvekilleri ile protokol eşlik etti. Marmaris'ten ayrılan Bakan Kaya'nın kaza mahallinde yapacağı incelemenin ardından Muğla'da tedavi altına alınan diğer 7 yaralıyı ziyaret edeceği kaydedildi.

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