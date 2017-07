Bakan Kaya Şehit Yakınları Ve Gazilerle Bir Araya Geldi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, şehit yakınları, gaziler ve gazi ailelerine seslenerek, "Son bir yıldır teröre ve teröristlere...

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, şehit yakınları, gaziler ve gazi ailelerine seslenerek, "Son bir yıldır teröre ve teröristlere karşı zorlu kış koşulları dahil bu ülkenin dağlarını, ovalarını dar ettik. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güvenlik güçlerimizin gece gündüz devam eden çabalarıyla, terörü, hainleri bu topraklardan kazıyıp sökeceğiz" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programda şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarıyla bir araya geldi. Programa Kaya'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Kaya, yaptığı konuşmada 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün birinci yıl dönümünde 15 Temmuz'da terörle mücadelede yurt içinde ve yurt dışında vatan uğrunda can veren tüm şehitleri rahmetle, minnetle yad ettiğini belirterek, "Siz değerli şehit yakını ve gazilerimize şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Gazi milletimizin, siz değerli şehit yakını ve gazilerimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tebrik ediyor, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum" şeklinde konuştu.

"15 Temmuz, Türk milletinin gurur günüdür. Bu aziz millet sizlere minnettardır"

15 Temmuz'un vatan ve bayrak kavgasının verildiği kutlu bir gün olarak tarihe geçtiğini kaydeden Kaya, "Sizler o gece tarihte görülmemiş bir kahramanlık örneği sergilediniz. Vatan için ailenizden, eşlerinizden ve evlatlarınızdan vazgeçtiniz. Sizler, 15 Temmuz'da hak ve adalet için sokağa çıkarak milletimizin makus talihini yendiniz. Ölümüne bir direnişin ateşini yakarak 15 Temmuz zaferini milletimize armağan ettiniz. 15 Temmuz, Türk milletinin gurur günüdür. Bu aziz millet sizlere minnettardır" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'da sadece bir darbe girişiminin değil, aynı zamanda küresel bir kuşatmanın da püskürtüldüğünün altını çizen Kaya, şu açıklamalarda bulundu:

"Çünkü bu ihanet şebekesi, ipleri dışarıda olan piyonlardan başka bir şey değil. Biz her şeyin farkındayız. Milli birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışanlar, toplumda kargaşa çıkarmaya çalışanlar beyhude bir çabanın içindedir. Devletimiz, hükümetimiz güçlüdür. Biz gücümüzü milletimizden, sizlerden alıyoruz. Gücümüzün yegane kaynağı sizlersiniz. Şehit ve gazilerimizden aldığımız ilhamla, ülkemiz ve milletimiz için daha çok çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin gelişmesinden, kalkınmasından rahatsız olanlara inat hem demokrasimizi güçlendireceğiz hem de ekonomik büyümemizi sürdüreceğiz. Bu anlayışla umudu sonsuza değin yaşatmaya, her bir şehidimizin, her bir gazimizin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz."

"Şehit ve gazilerimizin hesabını vatan hainlerinden tek tek soracağız"

15 Temmuz gecesi milli irade için ölmeyi göze alan Kızılay Meydanı'nda tanktan açılan ateşle şehit olan Battal İlgün'ü unutmayacaklarını kaydeden Kaya, "Al bayrağımıza rengini veren nice kahramanlar gibi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehit olan Muhammed Yalçın'ı unutmayacağız. Şehit ve gazilerimizin hesabını vatan hainlerinden tek tek soracağız. Aynı şekilde kahraman polisimiz Fethi Sekin, alçak bir saldırı sonucu şehit verdiğimiz kaymakamımız Muhammet Fatih Safitürk ile terörle mücadelede yurt içinde ve yurt dışında şehit verdiğimiz aziz şehitlerimizin hesabı sorulacak. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Adalet önünde hesap verecekler" dedi.

Kaya, 15 Temmuz'dan sonra artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını belirterek, "Son bir yıldır teröre ve teröristlere karşı zorlu kış koşulları dahil bu ülkenin dağlarını, ovalarını dar ettik. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güvenlik güçlerimizin gece gündüz devam eden çabalarıyla, terörü, hainleri bu topraklardan kazıyıp sökeceğiz. Bu duygularla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününüzü kutluyor, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun" diye konuştu.