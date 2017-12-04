Bakan Kaya: “Son 15 Yılda Memur Olarak Çalışan Engelli Sayısını Tam 9 Kat Artırdık”

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Son 15 yılda memur olarak çalışan engelli sayısını tam 9 kat artırdık. Bugün 50 binin üzerinde...

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Son 15 yılda memur olarak çalışan engelli sayısını tam 9 kat artırdık. Bugün 50 binin üzerinde engelli memur kardeşimiz var" dedi. Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ise, "Engeller fizikte değil, zihinde ve kalptedir" dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" münasebetiyle özel gereksinimli çocuğa sahip olan Emniyet Teşkilatı personeli ve ailelerine özel etkinlik gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, salona girerken çocukları kırmayarak tek tek fotoğraf çektirdi. Renkli ve duygusal anların yaşandığı etkinlikte Abdullah Bahçe isimli engelli çocuk "Annem" isimli şiiri okuduğu esnada Bakan Fatma Betül Sayan Kaya duygusal anlar yaşadı.

"İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın"

Konuşmasına Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok'un eşi Gülhan Altınok'a teşekkür ederek başlayan Bakan Kaya, "Bakanlık olarak şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve engellilerimiz için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan her türlü desteği sağlamaya çalışıyoruz. Bundan sonra da gece gündüz demeden sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Biz istiyoruz ki engeli kardeşlerimizin hayatın her alanında hak ettikleri şekilde yer almaları önündeki tüm engelleri kaldıralım. Bunları da bir bir gerçekleştiriyoruz. Hizmet felsefemizin temelinde "İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın" sözünün ruhu var" şeklinde konuştu.

"50 binin üzerinde çalışan engelli memur kardeşimiz var"

"Engelli kardeşlerimiz toplumun önemli bir kesimini oluşturuyor" diyen Bakan Kaya, sözlerine şöyle devam etti:

"2002 yılına kadar engelli kardeşlerimiz adeta evlerinin içinde bir odaya hapsedilmiş durumdaydılar. Ama 2002 yılından sonra gerçekten çok şey değişti. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hükümetlerimiz döneminde adeta sessiz bir devrim gerçekleştirdik. Hiçbir engelli kardeşimizi kendi kaderine terk etmedik. Yaptığımız çalışmaların esasında engelli kardeşlerimizi hayatın her alanında toplumun içinde tutabilmek vardı. İhtiyaç sahibi engellilerimizin aileleri ile birlikte hayatlarını sürdürebilmeleri için engelli evde bakım aylığı uygulamasını hayata geçirdik. Kasım ayı itibari ile tam 500 bin engellimiz için evde bakım desteği veriyoruz. Artık engelli ailelerimiz "bana bir şey olursa bu çocuğuma kim bakacak?" sorusunu akıllarından kaldırdı. Çünkü bu devlet engellilerine sahip çıkan bir devlet. Ailelerin gözü hiçbir şekilde arkada kalmasın. Son 15 yılda memur olarak çalışan engelli sayısını tam 9 kat artırdık. Bugün 50 binin üzerinde çalışan engelli memur kardeşimiz var."

"Büyük gurur yaşattılar bize"

Ampute Milli Takımı'nı da tebrik eden Bakan Kaya, "Geçtiğimiz günlerde Ampute Milli Futbol takımımız milletçe hepimizin göğsünü kabarttı. Onlar gerçekten insanın isteyince önünde hiçbir engel kalmayacağını gösterdiler. Millet olarak çok büyük bir gurur yaşattılar bize. Yine geçtiğimiz sene Lise Yerleştirme Sınavı'nda tam 5 dalda Türkiye birincisi olan Fulya kardeşimizi de sizlerin huzurunuzda tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Engeller fizikte değil, zihinde ve kalptedir"

Etkinlikte söz alan Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ise, "Polis teşkilatımız kanunların kendisine görev olarak yüklediği, halkın can ve mal güvenliğini sağlama, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğünü koruma görevini eksiksiz olarak yerine getirmenin çaba ve gayreti içindedir. Bu kutsal görevi yerine getirirken aileleri ile geçirecekleri zamandan ve konfordan vazgeçen mensuplarımızın yükünü biraz hafifletmek amacıyla eş ve çocuklarının yaşam kalitesini geliştirmeye çalışıyoruz. Teşkilatımızda eş ve çocuğu engelli olan 2 bin 553 personelimiz ve kendisi engelli 127 personelimizin daima yanındayız. "Engeller fizikte değil, zihinde ve kalptedir" bilinciyle yüzlerinde tebessüm oluşturmak ve hayatlarına olumlu katkıda bulunmak için tüm insanlarımızı seferber ediyoruz. Bu özel insanlarımızın daima yanında olacağız. Eşim Gülhan Hanım'a da, Emniyet Teşkilatı ile birlikte olduğumuz günden beri gecesini gündüzüne katarak bütün arkadaşlarımızla, şehit aileleri ve yakınlarıyla özel ilgilendi. Bunlarla birlikte bütün sosyal alandaki çalışmalarından dolayı teşekkürü bir borç bilirim" dedi.

Etkinliğe Aile Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ve eşi Gülhan Altınok'un yanı sıra çok sayıda Emniyet Teşkilatı personeli ve aileleri katıldı.