Bakan Kaya, Türk Ve Suriyeli Çocuklarla Hz. Bilal Habeşi Filminin Galasına Katıldı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kilis'te Türk ve Suriyeli çocuklarla birlikte Hz. Bilal Habeşi filminin galasına katıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kilis'te Türk ve Suriyeli çocuklarla birlikte Hz. Bilal Habeşi filminin galasına katıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, ilk önce Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'ı makamında ziyaret etti. Vali Tekinaslan, buruda Bakan Kaya'ya yöresel yemeni ile zeytinyağı ikram etti. Daha sonra Bakan Kaya Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'yı makamında ziyaret etti. Burada şeref defterini imzalayan Bakan Kaya'ya Belediye Başkanı Hasan Kara ile eşi Gülsen Kara tarafından Kilis Belediyesine ait konaklarda üretilen el işi ürünler hediye edildi. Bakan Kaya daha sonra beraberinde Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis milletvekilleri Hilmi Dülger ve Reşit Polat ile AK Parti İl Başkanı İzzet Toprak ile birlikte Kilis 7 Aralık Üniversitesi'ne geldi. 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. DR. Mustafa Doğan Karacoşkun tarafından karşılanan Bakan Kaya, burada Türk ve Suriyeli çocuklar ile bir araya gelen Bakan Kaya, Hz. Bilal-i Habeşi film galasına katıldı.

Burada bir konuşma yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye'nin dünyada savaştan kaçan kadın, çocuk ve kimsesizlerin güvenli bir liman olduğunu söyledi. Bakan Kaya Filmi Suriyeli ve Türk çocuklarla izleyeceklerini belirterek, Filmin galasını burada yapmak istedik. Çok anlamlı bir filmdir. Kilis binlerce Suriyeliyi misafir eden bir ilimiz. Dünden beri buradayız. Kilis, misafirperverliğiyle dünyaya örnek oluyor. Bu çok anlamlı. Özellikle dünyanın birçok ülkesinde sınırlar tellerle örülmüşken, Kilis'in gösterdiği misafirperverlik ibret alınması gereken bir durum. Suriyeli sığınmacılara kucak açan Kilislilere teşekkür ediyorum. Türkiye'de 3,2 milyon misafirimizin yüzde 51'ini çocuklar oluşturuyor. Bu anlamda Suriyeli çocuklarımızın Türk çocuklarımızla birlikte okula gitmelerini, sosyal hayatın içerisinde yer almalarını çok önemsiyoruz. Savaşın, bombanın gölgesinden kaçan mülteci kardeşlerimizi en güzel şekilde misafir edebilmek için ülke ve millet olarak seferber olan bir milletiz. Dünya, bu krizler karşısında sınavı veremedi. Bu Anadolu toprakları, yüz yılardır milyonlarca misafir ağırlamış, bu topraklar aslında insanlığın onurunu korumak adına önemli bir görevi üstlendi. Dünyada savaştan kaçan kadın, çocuk ve kimsesizlere güvenli bir liman olduk. Tüm mazlumlara uzanan bir hükümetiz. Dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama dünyanın en cömert ülkesi olduğumuz kesin. Bundan sonrada mazlumlara el uzatmaya devam edeceğiz. Çocukların yüzünü güldürmek bizim için önemli. Çocuklar gülerse dünya güler."

Kaya, Suriyeli misafir çocukların eğitim hayatından kopmasını istemediklerini belirterek, "Bunun için her türlü olanağı sağlıyoruz. Avrupa Birliği fonlarını da kullanarak yaklaşık 178 bin Suriyeliyi eğitim hayatının içerisinde tutmaya çalışıyoruz. Ülkenizde huzur ve barış sağlandığında oraya döneceksiniz. Orayı tekrar inşa edeceksiniz. Tüm çocuklar okusun istiyoruz, yüzleri gülsün istiyoruz. Bu animasyon filmini 20 bin evladımız daha izleyecek. Hoşça vakit geçirmenizi diliyorum. Büyük bir emek vererek, yapılmış bir film. İnsanlığa yol gösteren güzide bir filmdir" diye konuştu.