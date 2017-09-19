Bakan Kaya’dan Şehit Yakınlarına İstihdam Müjdesi

Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Önümüzdeki günlerde, istihdam hakkını eğer şehit yakınımızın kardeşleri ya da anne ve babasından...

Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Önümüzdeki günlerde, istihdam hakkını eğer şehit yakınımızın kardeşleri ya da anne ve babasından kullanmayan olursa ikisinin de çocuğunun kullanabilmesi için bir düzenlemenin daha buradan sizlere müjdecisi olalım" dedi.

Ankara Bilkent'teki Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi. Törene Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, gazi ve gazi yakınları ile askeri personeller katıldı. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeciler tarafından başından vurularak ağır yaralanan Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan da törene katıldı.

Törende konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, Türkiye'nin askeri, polisi, güvenlik korucusu ile dünyada eşi benzeri görülmemiş en vahşi terör örgütlerine karşı mücadele verdiğini söyledi. Bakan Sarıeroğlu, gözünü kırpmadan şehitlik ve gazilik makamına yürüyen Türk milletinin tüm fertlerinin 15 Temmuz ihanetine karşı sergiledikleri destansı direnişi asla unutmayacaklarını belirterek, "Her gazimizi ziyaret ettiğimiz zaman hem ailelerinin hem de kendilerinin o onurlu duruşlarını gerçekten imrenerek takip ediyorum. İyileşir iyileşmez görev yerine dönmek ve silah arkadaşlarına katılmak isteyenlere asla borcumuzu ödeyemeyiz" diye konuştu.

"Gazilerimizin tüm ortez ve protezlerini hiçbir kısıtlamaya tabi tutmadan karşılamaya başladık"

Şehit yakınları ve gaziler için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini kaydeden Bakan Sarıeroğlu, "Şehitlerimizin emanetlerini emanetimiz kabul ediyoruz. Özellikle bayramdan önce buradaki gazilerimizi ziyaret ettiğimde bize bazı taleplerini dile getirmişlerdi. Özellikle ortez ve protez konusunda daha iyi imkanlara sahip olmak istediklerini bizlere iletmişlerdi. Bakanlık görevimizde ilk yaptığımız Sağlık Uygulamaları Tebliğinde, gazilerimiz bu taleplerini yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Bundan sonra gazilerimizin tüm ortez ve protezlerini geçen hafta yayınladığımız tebliğimizle birlikte SGK olarak hiçbir kısıtlamaya tabi tutmadan karşılamaya başlamış durumdayız. Tüm gazilerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Yine gazilerimizin tedavileri sırasında iller arası sevklerde, hastane basamak ve mesafe kurallarında dile getirdikleri bazı hususlar vardı. Tüm bu hastane basamak mesafelerini de yine tebliğ ile birlikte ortadan kaldırmış durumdayız. Artık gazilerimizin sağlık hizmetine ulaşımı çok daha kolay. Köy korucularımızı da tedavileri sırasında sevk zincirinden çıkartarak sevk olmaksızın tüm üniversite hastanelerimi ile özel hastanelerimizden faydalanabilirler. Bunun da hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Türk milletinin tarihinin şehit ve gazilerinin eşsiz fedakarlıkları ile yazıldığını kaydederek, "Bugün millet olarak onurlu ve izzetli bir şekilde bir duruş ortaya koyabiliyorsak bu hiç şüphesiz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz, yani sizler sayesinde. Bu aziz millet tarihin hiçbir döneminde işgale, saldırıya ve hiçbir cuntaya boyun eğmemiş, vatanı uğruna canını vermekten asla çekinmemiştir. Toprağımıza, birliğimize, demokrasimize göz dikenler bu milletin sarsılmaz gücünü her daim karşılarında bulmuşlardır" ifadelerini kullandı.

Bakan Kaya, Türk milletinin, milli manevi değerlere yapılan saldırılar karşısında asla hesap yapmadığını, söz konusu düşman saldırıları karşısında can vermekten çekinmediğini vurguladı. Türkiye'nin 30 yılı aşkındır terörle mücadele edildiğini dile getiren Bakan Kaya, Türkiye'nin büyümesi ve gelişmesi için çaba gösteren ihanet şebekelerinin bugün artık Türkiye'nin üstün mücadelesi ile can çekiştiğini anlattı.

"Önümüzdeki günlerde düzenleme yapılacağının müjdecisi olalım"

Şehit yakınları ve gaziler için hükümet olarak bugüne kadar ne yapılması gerekiyorsa yaptıklarını belirten Bakan Kaya, "Şehit yakınlarımıza eğitimden istihdama kadar birçok alanda sağladığımız destek ve hizmetlerin çerçevesini vazife ve harp mahlullerimizi de kapsayacak şekilde genişlettik. Başkasının yardım ve desteği olmadan yaşayamayacak derecede ağır malul olan gazilerimize sağlanan bakım desteğini asgari ücretin net tutarının iki katına çıkardık. Yine 668 sayılı KHK ile yılda iki defa olan şehit yakını ve gazi atamalarında süreyi ve yaş sınırını kaldırdık. Bir müjdemiz daha var. Önümüzdeki günlerde, istihdam hakkını eğer şehit yakınımızın kardeşleri ya da anne ve babasından kullanmayan olursa ikisinin de çocuğunun kullanabilmesi için bir düzenlemenin daha buradan sizlere müjdecisi olalım. Şehit yakını ve gazilerimize ekonomik ve sosyal desteklerimizi hiçbir maliyet hesabı yapmaksızın sürdüreceğiz" dedi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ise bugünün özel ve anlamlı bir gün olduğunu belirterek, vatan savunmasında, devletin ve milletinin bağımsızlığının korunmasında canlarını ortaya koyan kahraman gazilere teşekkürlerini sunduğunu söyledi. Bakan Demircan, gazilerin, şehitlerin bu millete emaneti olduğunu belirtti. Allah'ın izni ile milletin kararlılığı ve devletin gücüyle her melanetin kökünü kazıyacaklarının altını çizen Bakan Demircan, "Şehitlerimiz rahat uyusun, gazilerimiz müsterih olsun. Vatan ve millet sevdası uğruna verdiğimiz canlar, akıttığımız kanlar asla boşa değildir. Bir ölüp, bin dirilen bir milletiz. Bu mücadeleden asla geri durmayacağız. Hala bu milletin vatan sevgisini, bağımsızlık aşkını, kararlılığını test etmeye kalkışanlar var. FETÖ'sü, PKK'sı, PYD'si, DHKP-C'si ve onları destekleyen terör baronları bilsinler ki, bu coğrafyada bu gazi millet var olduğu sürece onların bu hevesleri eninde sonunda kursaklarında kalacaktır" diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından Gaziler Günü Sergisi'nin açılışı yapıldı. Sergide emeği bulunan gaziler, Bakanlar Sarıeroğlu, Kaya, Demircan ve Canikli'ye hediyeler sundu. Serginin ardından, Kaya, Canikli ve Demircan, ampute futbol ve okçuluk takımlarının gösterilerini izledi. Kaya, Canikli ve Demircan, ampute futbol takımının gösteri maçı öncesi penaltı atışı yaptı. Ankara Kulübü Seymenlerinin gösterisi eşliğinde verilen kokteylin ardından Bakanlar, hastanede tedavi gören gazileri ziyaret etti.